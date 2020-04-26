تكنولوجيا: سامسونج تبدأ العمل على تطوير جيل جديد من ساعات Galaxy الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على الإصدار القادم من ساعات Galaxy الذكية، حيث رصدت ساعة سامسونج الجديدة في CMIIT في الصين مؤخراً.

إعتمدت شركة سامسونج الجيل القادم من ساعات Galaxy الذكية في CMIIT في الصين، حيث ظهرت المواصفات الرئيسية للإصدار المرتقب من ساعات Galaxy الذكية.

رصد الإصدار الجديد من ساعات Galaxy الذكية برمز SM-R840/845 وSM-R850/855 في قوائم CMIIT، حيث تدعم الساعة الذكية تقنية 2.4GHz WiFi، والإتصال بالبلوتوث، كما تشير التوقعات إلى أن نماذج الساعة الذكية تشير إلى دعم إحداهما الإتصال بشبكات WiFi، أو الإتصال LTE أيضاً في النموذج الثاني.

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كما تأتي ساعة Galaxy الذكية الجديدة بسعة تخزين داخلية 8 جيجا بايت، وهي سعة تخزينية مضاعفة للإصدار الحالي، أيضاً يتميز الجيل القادم من ساعات سامسونج بتحسينات في قدرة البطارية، حيث تضم ساعة Galaxy Watch Active 2 الحالية بحجم 40مم بطارية بقدرة 247 mAh، بينما يأتي الجيل القادم من الساعات الذكية بقدرة 330 mAh في البطارية.

يذكر أن التسريبات لم تؤكد على العلامة التجارية التي ينطلق بها هذا الإصدار إلى الأسواق خلال الفترة القادمة، إلا أن التسريبات تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق هذا الإصدار بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy Note 20.

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