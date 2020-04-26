اتهامات لمالك تطبيق تيك توك

وجهت السلطات الصينية اتهامات جديدة إلى شركة بايت دانس المالكة لتطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

وذكر موقع إنغادجيت التقني المتخصص أن "الاتهام الجديد لمالك تيك توك يتعلق بمحاولته تجاوز الرقابة التي تفرضها الصين على مواقع التواصل وعدد كبير من المواقع الخارجية، مثل فيسبوك وتويتر".

وقررت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين سحب تطبيق العمل الخاص بمن يعمل داخل بايت دانس والمعروف باسم فيشو.

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وعللت الإدارة الصينية هذا القرار "بأن تطبيق العمل تم اكتشاف أن الشركة الصينية تستخدم عليه أدوات لتجاوز الرقابة وفتح مواقع فيسبوك وتويتر المحظورة في الصين".

وأوضح التقرير أن "ذلك القرار قد يحدث ضربة لخطط بايت دانس التي كانت تنوي التوسع في عالم الأعمال، بعد حصول تطبيقها تيك توك على شعبية كبرى حول العالم، لأنها تظهر أن الشركة مرتبطة في المقام الأول بسياسات الصين بغض النظر عن مدى انفتاح ونجاح خدماتها في الخارج".