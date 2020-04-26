شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالك تطبيق "تيك توك" متهم بتصفح "فيس بوك" و"تويتر" وتجاوز الرقابة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السلطات الصينية اتهامات جديدة إلى شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن الاتهام الجديد لمالك "تيك توك" يتعلق بمحاولته تجاوز الرقابة التي تفرضها الصين على مواقع التواصل وعدد كبير من المواقع الخارجية، مثل فيسبوك وتويتر.

وقررت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين سحب تطبيق العمل الخاص بمن يعمل داخل "بايت دانس"، والمعروف باسم "فيشو".

وعللت الإدارة الصينية هذا القرار بأن تطبيق العمل بستخدم من قبل الشركة الصينية لتجاوز الرقابة وفتح مواقع فيس بوك وتويتر المحظورة في الصين.

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وأوضح التقرير أن ذلك القرار قد يحدث ضربة لخطط "بايت دانس"، التي كانت تنوي التوسع في عالم الأعمال، بعد حصول تطبيقها "تيك توك" على شعبية كبرى حول العالم، لأنها تظهر أن الشركة مرتبطة في المقام الأول بسياسات الصين بغض النظر عن مدى انفتاح ونجاح خدماتها في الخارج.

ففى الفترة الأخيرة اتخذ تطبيق تيك توك بالفعل عدة خطوات لطمأنة العالم بأن الحكومة الصينية لا تتحكم فى التطبيق، بما فى ذلك استخدام مشرفين غير صينيين للولايات المتحدة وإعلانه عن خطط لافتتاح مركز الشفافية، لكنه قرر مؤخرا أن يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام، إذ قالت الشركة إنها ستتوقف عن استخدام الوسطاء المقيمين فى الصين لفحص المحتوى فى أى بلد آخر، وأن أكثر من 100 مشرف سيتعين عليهم إما العثور على وظائف أخرى داخل الشركة الأم Bytedance أو المغادرة، إذ ستتولى فرق محلية فى عدة دول المسئولية فى غضون أسابيع قليلة.