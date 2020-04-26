تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتف HTC Desire 20 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف HTC المرتقب HTC Desire 20 Pro، الذي يجمع بين لغة تصميم OnePlus 8 وهاتف Mi 10.

تحاول شركة HTC العودة للمنافسة في سوق الهاتف، بعد أن خسرت خلال السنوات الأخيرة جزء كبير من حصتها السوقية لشركات أخرى مصنعة للهاتف، ولقد أكدت التسريبات السابقة على تطوير الشركة إصدار جديد من الهواتف الذكية بعنوان HTC Desire 20 Pro.

جاءت أحدث التسريبات حول هاتف HTC المرتقب عبر صفحة LlabTooFeR [email protected]، حيث أوضح أن الهاتف الجديد يأتي برمز Bayamo، كما ينطلق للأسواق بعنوان HTC Desire 20 Pro.

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من جانب أخر أوضحت التسريبات تفاصيل تصميم هاتف HTC Desire 20 Pro الذي يحاكي هاتف Mi 10 في تصميم الكاميرة الخلفية، التي تأتي في الجانب الأيسر العلوي من الجهة الخلفية.

أيضاً تتميز الجهة الأمامية من هاتف HTC Desire 20 Pro بتصميم يحاكي تصميم الجهة الأمامية لهاتف OnePlus 8، لذا يجمع هاتف HTC القادم بين الملامح الرئيسية للهواتف المنافسة من عمالقة تصنيع الهاتف، كما يضم إصدار HTC مدخل 3.5مم للسماعات.

كما رصد هاتف Desire 20 Pro في تسريبات سابقة من GeekBench بمواصفات تؤكد على أن هذا الإصدار من الفئة المتوسطة، حيث يضم رقاقة معالج Snapdragon 665، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10، ومن المتوقع أن تقدم HTC هاتف HTC Desire 20 أيضاً لاحقاً.

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