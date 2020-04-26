شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطالب المواطنين بمشاهدة إطلاق صواريخ SpaceX من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط قيود COVID-19 ، من المقرر أن تكون مهمة SpaceX لإطلاق رائدي فضاء ناسا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في 27 مايو أمرًا أكثر هدوءًا مما كانت عليه في الأوقات العادية، حيث تطلب وكالة الفضاء الأمريكية من الناس عدم السفر إلى فلوريدا لمشاهدة المشهد.

وبحسب صحيفة The Verge الأمريكية، فقال مدير ناسا جيم بريدنشتاين في مؤتمر صحفي: "نطلب من الناس الانضمام إلينا في هذا الإطلاق، ولكن يجب القيام بذلك من المنزل".

ومن المقرر أن تقلع مركبة الفضاء Crew Dragon التابعة لـ SpaceX ، والتي تحمل رواد فضاء وكالة ناسا Robert Behnken و Douglas Hurley ، على صاروخ فالكون 9 من مركب الإطلاق 39A في مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها رواد فضاء ناسا من الأراضي الأمريكية على صاروخ تم بناؤه في الولايات المتحدة منذ نهاية برنامج مكوك الفضاء في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت وكالة الفضاء الأمريكية على كبسولة سويوز الروسية لنقل روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية.

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وبطبيعة الحال، فإن مشاهدة مهمة تاريخية كانت ستجذب الكثير من الأشخاص إلى فلوريدا الشهر المقبل، وفي الظروف العادية، لم يكن هناك أي سبب يمنع وكالة ناسا من الترويج له، وفي ضوء انتشار COVID-19 ، تحث وكالة ناسا الناس على مشاهدة الحدث عبر الإنترنت.

وقال بريدنشتاين: "الكثير من الأشخاص الموجودين على الخط هنا يعرفون أنه عندما نطلق مهمة إلى الفضاء من مركز كنيدي للفضاء، فإنه يجتذب حشودًا ضخمة وكبيرة، وهذا ليس ما نحاول فعله الآن"، وأضاف: "نحاول التأكد من إمكانية وصولنا إلى محطة الفضاء الدولية، دون جذب أعداد هائلة من الحشود التي عادة ما نقوم بها".

وستكون مهمة "Demo-2" هي الخطوة الرئيسية الأخيرة قبل أن يقر برنامج NASA التجاري للطاقم التجاري Crew Dragon بمهام تشغيلية طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية، وستسمح هذه الشهادة والتشغيل المنتظم لـ Crew Dragon لوكالة ناسا بالاستمرار في البحوث الهامة والتحقيقات التكنولوجية التي تجري على متن المحطة، وقد اختارت وكالة ناسا سبيس إكس وبوينج لإنشاء مركبة فضائية متكاملة وصواريخ وأنظمة مرتبطة بها لحمل رواد فضاء في مهمات ناسا.