شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 11 يوفر للمستخدمين ميزة للتحكم فى التطبيقات "غير المستخدمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل نسخة المطورين الثالثة من نظام التشغيل Android 11 وكجزء من المعاينة، تم اكتشاف ميزة جديدة ستلغي الوصول إلى تلك التطبيقات التي لم يستخدمها الأشخاص منذ وقت طويل، حيث تم رصد الميزة بواسطة موقع Android Police التقنى.

وبحسب التقرير، فسيتم العثور على الميزة في تطبيق الإعدادات وستكون موجودة وجميع الأذونات الأخرى لكل تطبيق مثل الكاميرا والموقع الجغرافي وغيرها، وستُسمى الميزة "إبطال أذونات تلقائية" أو Auto revoke permissions وسيتم تعطيلها افتراضيًا.

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وفقًا للتقرير، فيقول وصف هذه الميزة القادمة: "لحماية بياناتك، ستتم إزالة أذونات هذا التطبيق إذا لم يتم استخدام التطبيق لبضعة أشهر"، وتتضمن الأذونات التي ستتم إزالتها الكاميرا وجهات الاتصال والملفات والوسائط والنشاط البدني، كما ذكرنا، تم رصد هذه الميزة في معاينة المطورين الثالثة لنظام Android 11.

وقد أصدرت الشركة المعاينة الأولى في فبراير تليها الثانية في مارس، ويتضمن هذا التحديث إصلاحات للأخطاء ومجموعة من تحسينات الإنتاجية للمطورين، وتتيح مراجعة المطورين الجديدة الوصول إلى مميزات مثل تحديثات أسباب الخروج من التطبيق وتحديثات تدقيق الوصول إلى البيانات والمزيد من الميزات للمطورين.

كما كشف تقرير سابق أن Android 11 سيجعل الكاميرا والميكروفون أكثر أمانًا، ووفقًا للتقرير، فإن إصدار أندرويد القادم سيتيح الوصول إلى الميكروفون والكاميرا للتطبيقات فقط عند تشغيلها وليس في الخلفية، وعلاوة على ذلك، إذا أراد المستخدمين، فيمكن منحهم حق الوصول لمرة واحدة فقط.