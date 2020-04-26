شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك رئيس شركة تسلا يخطط لبناء مصنع Cybertruck فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا يخطط لبناء مصنع Gigafactory التالي في أوستن بتكساس، والذي سينتج سيارات Cybertrucks، حيث ألمح ماسك سابقًا إلى أن مصنع Cybertruck العملاق في منطقة ثلاثية الولايات في الولايات المتحدة وتكساس كمواقع محتملة لمنشأة تصنيع سيارات ثانية.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي تغريدة لأحد المستخدمين، قال ماسك : "نعم، Giga Texas على الطاولة، وفي تغريدة سابقة، قال "ماسك" إن تكساس ليست الخيار الوحيد، وقال في تغريدة أخرى: "لن نقول أن Giga الجديدة ستكون في تكساس، ولكن Cybertruck سيتم إنتاجها هناك أينما كانت، حيث أن Fremont بأقصى طاقتها".

وستبدأ Tesla Cybertruck بسعر 40000 دولار، وفي شهر مارس، قال "ماسك" أن الشركة تبحث عن موقع مصنع جديد في وسط الولايات المتحدة لبناء سيارات سيبرتروك المستقبلي والكهربائي بالكامل وموديل Y كروس، وقال "ماسك" على موقع تويتر: "مواقع الاستكشاف لشركة Cybertruck Gigafactory ستكون وسط الولايات المتحدة".

وتدير شركة تسلا بالفعل مصنعًا في فريمونت بولاية كاليفورنيا، حيث تصنع الطرازات S وModel X وModel 3، وتمتلك تسلا أيضًا "gigafactory 2" في بوفالو، نيويورك حيث تنتج الخلايا الشمسية والوحدات، وبالإضافة إلى ذلك، بدأت Tesla أيضًا في إعداد الموقع لأول مصنع تجميع لها في أوروبا، بالقرب من برلين، والذي سيبدأ في إنتاج المركبات في غضون عامين تقريبًا.