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وذكر أن الجيل الثالث من السماعة الأكثر شهرة في العالم AirPods سيدخل مرحلة الإنتاج في النصف الأول من عام 2021.
ويعد التغيير الأكثر أهمية هو الانتقال إلى تصميم جديد للعتاد الداخلي، ولا يتوقع “كو” حدوث تغييرات تُذكر في الميزات أو التصميم الخارجي، على غرار الطريقة التي اتبعتها شركة آبل مع الجيل الثاني من السماعة بالمقارنة مع الجيل الأول.
وقال المحلل التقني: “من المتوقع أنه سيكون هناك نموذج جديد من (AirPods) في النصف الثاني من العام الحالي، ومع ذلك، نعتقد أن هذا النموذج من المرجح أن يكون نموذج (بيتس) Beats جديد”.
ويعتقد المحلل؛ أن شركة آبل يمكنها شحن ما يصل إلى 90 مليون وحدة من سماعات (AirPods) في عام 2020، ومن المتوقع أن يتراوح عدد أجهزة (AirPods) بين 50 و 55 مليونًا، بينما يتراوح عدد أجهزة (AirPods Pro) بين 35 مليونًا و 40 مليون وحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر “آبل” تكشف عن موعد إطلاق سماعتها الجديدة 3 AirPods لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.