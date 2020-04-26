شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنهى عمل تطبيق AdSense على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل فى يوليو 2019 أنها ستغلق تطبيق AdSense على iOS وأندرويد، وحتى الآن لم يتم إنهاء عمل التطبيق بالفعل، ومع ذلك، كشف تقرير صادر عن 9to5Google أن التطبيق لن يكون متاحًا رسميًا للتنزيل بعد الآن.

وبحسب موقع TOI الهندى فقد أكدت جوجل ذلك لـ 9to5Google وقالت: "لم يعد تطبيق AdSense للموبايل متاحًا للتنزيل من Google Play وApple App Store، لكن بصفتك مستخدم تطبيق حالي، لا يزال بإمكانك استخدامه في الوقت الحالي، ولكن التجربة ستتوقف عن العمل في غضون بضعة أشهر".

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وإذا لم تكن على دراية بما هو AdSense، فإليك ما ستقوله جوجل بشأنه: "باستخدام AdSense، يعرض المعلنون الموثوق بهم إعلاناتهم على موقعك، مما يحقق لك عائدًا لمواصلة إنشاء محتوى رائع ونقل عملك إلى المستوى التالي"، وبعبارة أخرى إنها أداة لتوليد الإيرادات لمنشئي المحتوى.

وقد أوضحت جوجل أهمية استخدام التطبيق، حيث قالت الشركة في تدوينة نشرت العام الماضي: "نحن نفهم أن استخدام AdSense أثناء التنقل أمر مهم بالنسبة لك، حيث يدخل أكثر من ثلث مستخدمينا إلى AdSense من أجهزة الموبايل وهذه منطقة نواصل الاستثمار فيها ".

وفي منشور المدونة، أوضحت جوجل سسبب إنهاء عمل التطبيق، مشيرة إلى أنها ستركز استثمارها على واجهة ويب AdSense للموبايل، قائلة: "سنركز استثماراتنا على واجهة ويب AdSense للموبايل وسنغلق تطبيقات iOS و أندرويد الحالية، ومن خلال الاستثمار في تطبيقات الويب المشتركة التى تدعم جميع الأنظمة الأساسية، سنتمكن من تقديم مميزات AdSense المحسّنة للموبايل بشكل أسرع بكثير مما يمكننا اليوم، وعلى الرغم من أن AdSense لن يكون متاحًا على iOS وأندرويد بعد الآن، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين استخدام متصفحات مثل Chrome و Safari وإضافة التطبيق إلى الشاشات الرئيسية.