شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن إطلاق خدمة الإنترنت الفضائى خلال 6 أشهر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX على تويتر، أن خدمة Starlink الخاصة بالشركة ستكون متاحة في مواقع معينة في غضون ستة أشهر، مع إصدار تجريبي خاص في ثلاثة فقط، حيث يحلم ماسك بتزويد العالم بإنترنت عالي السرعة باستخدام الأقمار الصناعية في مدار منخفض، وقد يصبح قريبًا حقيقة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار ماسك في الماضي إلى أن المشروع يحتاج إلى 400 قمر صناعي على الأقل ليتم إطلاقه، وأرسل الأربعاء الماضى 60 جهازًا إضافيًا إلى الفضاء، ليصل المجموع إلى 422.

يهدف المشروع إلى جعل الأجهزة تشكل كوكبة حول الكوكب من مسافة 200 ميل إلى 700 ميل فوق السطح ونقل البيانات إلى المحطات والعملاء على الأرض.

أطلقت SpaceX صاروخ فالكون 9 يوم الأربعاء الماضى من محطة كينيدي للفضاء التابعة لناسا في فلوريدا، وكان الصاروخ يحمل مجموعة من 60 قمرًا صناعيًا جديدًا من Starlink، والتي انتشرت في مدار منخفض بعد 14 دقيقة من الإقلاع، والآن بعد أن أصبح هناك 422 قمرًا صناعيًا يحيط بالكوكب، يمكن أن يبدأ ماسك في طرح خدمة الإنترنت.

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ويأمل ماسك في إطلاق خدمة النطاق العريض في الولايات المتحدة وكندا في وقت لاحق من هذا العام، ويخطط لنشرها عالميًا في عام 2021.

وعدت شركة SpaceX بأن Starlink ستوفر للمستخدمين إنترنت سريع وبأسعار معقولة، بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم.

وتواجه كوكبة الأقمار الصناعية هجوم حاد من مراقبو السماء والخبراء بالتواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي للتعبير عن قلقهم بشأن تعطل عملهم، حيث تشوش الأقمار على منظر النجوم وإمكانية رصد الظواهر الفلكية.