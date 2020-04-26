هواتف هواوي تملك البديل الرسمي لتطبيق خرائط جوجل

الآن أصبح بديل خرائط جوجل الذي طال انتظاره في هواتف هواوي موجودًا هنا أخيرًا، وهو ليس من إنتاج هواوي أو TomTom، يسمى التطبيق Here WeGo، وهو متاح في متجر تطبيقات هواوي لكل من هواتف هونر وهواوي.

تطبيق Here WeGo ليس في الواقع تطبيقًا جديدًا، فقد كان موجودًا منذ عام 2013، وهو أيضًا ليس حصريًا في متجر تطبيقات هواوي، فهو متاح على متجر جوجل بلاي، ولديه أكثر من 10 ملايين عملية تثبيت.

يعد التطبيق بتغطية جميع احتياجات المستخدم الأساسية لرسم الخرائط، التي منها: التنقل خطوة بخطوة، وتحديثات حركة المرور المباشرة، وحجوزات سيارات الأجرة، ومعلومات النقل العام، وتخطيط الرحلات والمزيد.

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التطبيق متاح في أكثر من 1300 مدينة، بما في ذلك نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وبرلين وميونيخ وباريس وبرشلونة ومدريد وتورنتو وسيدني وغيرها الكثير، كما أن لديه خرائط بلا اتصال بالإنترنت متاحة في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وغيرها.

لقد تم التحقق من تطبيق Here WeGo على هاتف Huawei P40 Pro في لندن، ويبدو أنه يعمل بشكل جيد على الأقل في الانطباعات الأولى.

لدى مستخدمي هونر وهواوي أخيرًا بديل لائق لتطبيق خرائط جوجل الغائب مع العديد من تطبيقات جوجل عن هواتف هواوي، بسبب الحظر الأمريكي المستمر على الشركة.

قد لا يكون تطبيق الخرائط الجديد فعالاً مثل إصدار جوجل، ولكنه سيعمل على الأقل حتى تتم استعادة خدمات جوجل إلى هواتف هواوي، لكن في الوقت الحالي لا توجد علامات على حدوث ذلك في أي وقت قريب.