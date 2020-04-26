تشكيلة OnePlus 8 Series تنفذ بسرعة في الصين، والشركة تُحول الإنتاج لإستئناف المبيعات

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تكون سلسلة هواتف OnePlus 8 Series الأحدث من شركة OnePlus باهظة الثمن، ولكنها تمتاز بشعبية كبيرة بالتأكيد، ولهذا السبب نحن لم نتفاجأ عندما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau أن جميع طرازات OnePlus 8 Series نفدت في الصين. مستوى الطلب على هذه التشكيلة فاق توقعات الشركة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد Pete Lau بالقول : ” شكرًا على دعمكم وتفهمكم، سنستأنف المبيعات والتوريد في أقرب وقت ممكن “. وأضاف أن شركة OnePlus ستركز على تلبية الطلب المحلي من خلال تحويل طاقتها الإنتاجية بعيدًا عن الوحدات المخصصة للأسواق العالمية ونحو الهواتف التي تذهب إلى المتاجر الصينية.

ولكن هذا لن يؤثر بالضرورة على توافر تشكيلة OnePlus 8 Series في الأسواق الغربية. لقد تحققنا للتو من النسخة الأوروبية من موقع OnePlus الرسمي على شبكة الإنترنت وتم إخبارنا أنه يتم شحن الطلبات في غضون حوالي 3 إلى 4 أيام. أيضًا، من المقرر إطلاق التشكيلة في أمريكا الشمالية في اليوم 29 أبريل، وهو ما يعني يوم الأربعاء المقبل.

وفيما يخص الأسعار، فالهاتف OnePlus 8 يُكلف في الصين إبتداءً من 665 دولار أمريكي مما يعني أنه أرخص بنحو 135 دولار أمريكي مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. وفي نفس الوقت، يُكلف الهاتف OnePlus 8 Pro ما يُعادل 762 دولار أمريكي فقط في الصين، وهذا ما يعني بأنه أرخص هناك بنحو 137 دولار أمريكي مما هو عليه في بلاد العام سام.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فكلا الهاتفين يستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ويدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما يأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro يضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما يواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

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التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما يحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ويدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro يدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

كشفت لنا شركة OnePlus كذلك أن الهاتف OnePlus 8 يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، بينما يضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وعندما يتعلق الأمر بالشاشات، فقد تم تزويد الهاتف OnePlus 8 Pro بشاشة Fluid AMOLED تمتاز بحجم 6.78 نش وبدقة +QuadHD علما أن هذه الشاشة تدعم +HDR10، بينما تم تزويد الهاتف OnePlus 8 بشاشة تمتاز بحجم 6.55 نش وبدقة +FullHD وبمعدل التحديث 90Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم بدورها معيار +HDR10.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 يضم بطارية بسعة 4300mAh بينما يضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، ويحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مُقاوم للماء والغبار.