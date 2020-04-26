Xiaomi تشوق لشاشة الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G، وتعد بوضوح عالي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G يوم الإثنين المقبل. وحتى ذلك الحين، فلا تزال شركة Xiaomi تواصل التشويق لهذا الهاتف، واليوم قررت الشركة الصينية تسليط الضوء في إعلاناتها التشوقية الأحدث على الشاشة الخاصة بهذا الهاتف.

ووفقا للإعلانات التشويقية الحديثة التي نشرتها شركة Xiaomi اليوم، فهي تؤكد لنا أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G سيصل مع شاشة تستند على تكنولوجيا Super AMOLED توفر ” جودة الماس ” بفضل إستخدام بكسلات فرعية عالية الجودة تستخدمها معظم شاشات OLED من سامسونج على أي حال، ولكن قرر قسم التسويق في شركة Xiaomi الإستفادة من ذلك لإثارة الضجة حول الهاتف قبيل الإعلان الرسمي.





وبصرف النظر عن ذلك، فقد أكدت لنا الإعلانات التشويقية الجديدة كذلك أن شاشة الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth 5G تمتاز بدقة عالية جدًا على مستوى الألوان وبسطوع مثالي، كما أنها تدعم +HDR10. وتتميز هذه الشاشة أيضًا بدعمها لـ DC Dimming لمحاربة ومضان الشاشة، والذي قد يجده بعض المستخدمين ملحوظًا على شاشات OLED أثناء إستخدام سطوع منخفض.

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وبالعودة إلى المعلومات التي تم رصدها سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد إتضح أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G بتردد 2.4GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB/6GB/8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB/128GB/256GB.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل مع العلم بأن واحدة من هذه الكاميرات الأربعة ستكون عبارة عن كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار مما يجعلها مؤهلة على الأرجح لتوفير تقريب بصري قدره ×5 وتقريب هجين قدره ×50. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 4060mAh، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

للآسف، هذه هي جُل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، ولكن لحسن الحظ لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا لأنه كما أوضحنا لكم في البداية، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في بداية الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.