كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، ثالث أيام رمضان، يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وقالت الأرصاد في بيان، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة الخبرية ، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح خفيفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح خفيفة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:
القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15
سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16
قنا العظمى 31 درجة والصغرى 17
أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موجة العواصف والأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ثالث أيام رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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