الفرق بين نسخ ويندوز 10 و افضل نسخة تناسبك

ويندوز 10 له نسخ عديدة و متنوعة. كل نسخة لها مميزات خاصة بها. اعلى من مميزات النسخة التي تقل عنها. هناك Windows 10 Pro و Windows 10 Home و نسخ اخرى مثل Student و Enterprise. فما الفارق بين كل هذه النسخ؟. ما هي افضل نسخة من هذه النسخ ؟. و ايهم انسب لإستعمالي؟. هذا ما سنشرحه في هذا المقال

نسخة ويندوز 10 المنزلية Windows 10 Home

هذه ابسط نسخة من نسخ الويندوز و معدة للإستعمال المنزلي اليومي. بها كل ما يحتاجه اي مستخدم لإستعمال النظام بدون مشاكل. يعطيك كامل اعدادات المزامنة الخاصة بالنظام. يعطيك كل ما تحتاجه اساسياً من مزامنة مع OneDrive و مزامنة بين اجهزتك الخاصة. و استعمال كل المزايا الطبيعية و الملفات و متصفح Microsoft Edge كذلك. و هي النسخة الأنسب للإستعمال الشخصي و المنزلي. و غير غالية بشكل كبير

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Windows 10 Education ويندوز 10 للطلبة و Enterprise

النسختين متشابهتين بشكل كبير. يحمل مميزات كلها تتجه ناحية الحماية و الآمان و حماية البيانات الموجودة على الجهاز من اجل الطلبة. تقدمه مايكروسوفت لطلاب الجامعات. و هو ارخص و قابل للشراء بشكل اكبر من نسخ ويندوز المختلفة ليناسب الطلاب بشكل اكبر. في النهاية فهذه النسخة تحمل كل شئ يمكن ان تضعه مايكروسوفت في الجهاز

Windows 10 pro

هذه النسخة الأكثر انتشاراً من ويندوز 10 و هي النسخة الوسط ما بين نسخة Home و نسخة الطلاب. في الغالب هذه النسخة التي تدور في ذهنك عندما تفكر في Windows 10 و هذه النسخة التي ستجد اي موقع يدعم النسخ المقرصنة يرفعها. على العموم هي النسخة التني تناسب الشركات بشكل اكبر. تحمل امكانية تشفير الملفات بسهولة. تحمل كل مزايا نسخة Home. تسمح بالتحكم بالجهاز عن بعد.

اي نسخ ويندوز 10 انسب لي ؟

النسخة الأنسب لك تتحدد بناء على استعمالك. و احتياجك للجهاز. اذا كان الجهاز هو جهازك الشخصي فإن النسخة الـHome هي الأفضل لك. في حالة ان جهازك يستعمله اكثر من شخص. في شركة مثلاً فإن استعمال النسخة الـPro هو اختيار جيد جداً. بالنسبة للطلاب فإن النسخة الـStudent تكون متاحة ما بين جامعتك و شركة Microsoft و تحصل عيها بحسابك الجامعي.