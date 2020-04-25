افضل تطبيقات مواقيت الصلاة على اندرويد ابريل 2020

كل عام و انتم بخير في شهر رمضان المعظم. في هذا المقال نحضر لكم افضل تطبيقات مواقيت الصلاة على هاتف اندرويد. تساعدك هذه التطبيقات على تنبيهك مباشرة بحضور او بحلول موعد الصلاة. فإن كان لا يوجد ما ينبهك لذلك في مكان قريب منك فتطبيقات هذا المقال ستساعدك على ذلك. فأكمل القرائة و ستعجبك التطبيقات المذكورة هنا بالتأكيد.

برنامج المؤذن والقبلة و حصن المسلم

تطبيق شامل بشكل كبير لعدة تطبيقات اخرى. فهو يحمل اول شئ انه من تطبيقات مواقيت الصلاة و يعطيك تنبيه بحلول ميعاد الصلاة و اذان الصلاة. كما انه يحمل مؤشر للقبلة. لتستطيع تحديد اتجاه القبلة بكل سهولة. مع وجود اذكار حصن المسلم لقرائة الأذكار في مواعيدها و في اوقاتها الصحيحة. التطبيق بالفعل يشمل عدة تطبيقات في تطبيق واحد و هو مجاني على Play Store

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تطبيق الأذان الآن Athan Now

تطبيق جيد ايضاً و يضم بداخله عدة تطبيقات اخرى كذلك. هو من تطبيقات مواقيت الصلاة ايضاً. هو يساعدك كذلك على ايجاد اقرب مسجد لك فإن كنت في منطقة لا تعرفها تستطيع الوصول الى اقرب مسجد لك. يمكنك من تحديد اتجاه القبلة. و من الإستماع الى القرآن الكريم بصوت عدة قراء كذلك. و كذلك الإستماع للأذكار و قرائتها. و هو تطبيق مجاني على Google Play Store كذلك

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تطبيق المصلي

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تطبيق آخر جيد يساعدك على معرفة ميعاد الصلاة في موقعك. كما يحمل اضافة للخرائط تساعدك على عرض مواقيت الصلاة في بلاد اخرى. و يعرض لك طريقة الحساب الخاصة بمواعيد الصلاة. كما يذكر لك افضل العبادات في اوقاتها كقيام الليل. و صلاة الضحى. التطبيق مجاني على Google Play Store و يمكنك تحميله بسهولة

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تطبيق Athan

تطبيق آخر من تطبيقات مواقيت الصلاة. يساعدك على معرفة ميعادها في اي دولة حول العالم. يساعدك على قرائة القرآن الكريم من داخل التطبيق. يساعدك على تتبع مواقع المساجد و معرفة اقرب مسجد لك. و قرائة الأدعية و الأذكار من خلاله كذلك. لذلك هذا تطبيق مميز جداً

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تطبيق Athanotify

هذا التطبيق بالطبع يعرض مواقيت الصلاة. و يعطيك تنبيه بأصوات المؤذنين المختلفين. و يمكنك تخصيص هذا التنبيه ليكون بصوت التكبيرات او اي صوت آخر. مع تذكيرك بميعاد الإقامة للصلاة. و الوقت المتبقى للصلاة القادمة مع امكانية تحديد اتجاه القبلة عن طريق البوصلة كذلك

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تطبيق Salatuk

واحد من التطبيقات الشهيرة في امر مواقيت الصلاة. و قد ذكرناه في مقالنا السابق حول افضل تطبيقات رمضان 1441 هجرياً. التطبيق جيد لتستطيع معرفة موعد الصلاة. جيد لتحديد مكان القبلة. جيد لتنبيهك بإقتراب موعد الصلاة و جيد في تحديد اماكن المساجد حولك كذلك ان كنت في مدينة لا تعرفها