Xiaomi تُحدد موعد إطلاق تشكيلة Redmi Note 9 Series على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لجأت شركة Xiaomi إلى حسابها الرسمي العالمي على شبكة تويتر لتخبرنا أنها ستُعلن عن الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف Redmi Note 9 Series في اليوم 30 من شهر أبريل الجاري.

الإعلان لم يذكر الأجهزة التي سيتم إطلاقها بالفعل، فالشركة إكتفت بالقول Redmi Note 9 Series. حاليًا، الشركة تبيع الهاتفين Redmi Note 9 Pro و Redmi Note 9 Pro Max في بعض الأسواق. على الصعيد العالمي، تبيع الشركة الهاتف Redmi Note 9S الذي يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Redmi Note 9 Pro، ولكن ليست هناك نسخة عالمية من الهاتف Redmi Note 9 Pro Max، ولكن هذا سيتغير في اليوم 30 أبريل.

هناك أيضًا شائعات حول قدوم الهاتف Redmi 10X من شركة Xiaomi، والذي سيتم بيعه على الأرجح على الصعيد العالمي تحت إسم Redmi Note 9. قد نرى شركة Xiaomi تُعلن رسميًا عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التي تم الإعلان عنها بالفعل من قبل يوم 30 أبريل. وبصرف النظر عن الهواتف الذكية، فقد نرى شركة Xiaomi تكشف أيضًا عن بعض الملحقات والمنتجات الأخرى في هذا الحدث.

