تسريب سعر ومواصفات الهاتف LG Velvet القادم من شركة LG

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أكدنا لكم يوم أمس، فمن المقرر أن تقوم شركة LG بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG Velvet في اليوم السابع من شهر مايو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد كشفت لنا شركة LG بالفعل عن تصميم هذا الهاتف، ولكنها لم تكشف لنا عن مواصفاته التقنية، ولكن نحن هنا الآن مع تسريب جديد يسلط الضوء على المواصفات التقنية الكاملة التي سيأتي بها هذا الهاتف من شركة LG.

في الواقع، لقد كشف لنا التسريب الجديد أن الهاتف LG Velvet القادم من شركة LG سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 765، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف LG Velvet سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات صوتية مزدوجة، كما أنه سيحمل شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD.

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الهاتف LG Velvet سيصل إلى السوق بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأبيض والأخضر والرمادي والأحمر، وسيكلف 899800 وون كوري في كوريا الجنوبية، وهو ما يُعادل 730 دولار أمريكي، ولكن لا تتفاجأ في حالة إذا تم عرض هذا الهاتف للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 699 دولار أمريكي أو مقابل 700 إلى 800 يورو في أوروبا. عمومًا، ينبغي على هذا الهاتف أن يصل إلى رفوف المتاجر في منتصف شهر مايو المقبل.