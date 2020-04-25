شركة Meizu تؤكد لنا رسميًا سعة بطارية الهاتف Meizu 17 وسرعة الشحن التي تدعمها

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Meizu تواصل التشويق لهاتفها الرائد المقبل Meizu 17 على مختلف الشبكات الإجتماعية قبل أن تُعلن عنه بشكل رسمي في اليوم الثامن من شهر مايو المقبل، واليوم قررت الشركة الصينية تسليط الضوء على بطارية الهاتف وسرعة الشحن التي ستمتاز بها.

ووفقا للصورة التشويقية الأحدث التي نشرتها الشركة على الإجتماعية الصينية Weibo، فقد أكدت لنا شركة Meizu الآن أن هاتفها الرائد المقبل والذي تأكد أنه سيحمل إسم Meizu 17 سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ولكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه البطارية ستدعم الشحن اللاسلكي أم لا.

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وبغض النظر عن البطارية وسرعة شحنها، فقد أكدت لنا شركة Meizu كذلك يوم أمس أن الهاتف Meizu 17 سيصل مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع ذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشركة كذلك عن تصميم الهاتف مما أكد لنا قدوم الهاتف مع شاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu 17 في التاريخ المذكور آنفًا، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.