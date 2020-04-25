شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح للمشاهير والمؤثرين الربح من البث المباشر "اللايف" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن مجموعة من المزايا الجديدة لخاصية البث المباشر، فخلال الأسابيع المقبلة، ستتمكن من إعداد الأحداث على فيس بوك لتكون على الإنترنت فقط مع تشغيل البث المباشر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالكى ومديرى صفحات فيس بوك تحصيل رسوم مقابل الوصول إلى الأحداث الخاصة بهم، التى تتضمن مقاطع بث مباشر، وهى الخطوة التى قد تساعد الموسيقيين و"ستاند أب كوميدى"، والأشخاص الذين يقدمون دروسًا فى الطبخ، ومدربى اللياقة البدنية الذين يديرون جلسات تمرين جماعى خاصة وحتى منظمى المؤتمرات الافتراضية.

إذا كنت تأمل فى مساعدة منظمة غير ربحية، فستتمكن من إضافة زر تبرع إلى البث المباشر الخاص بك، كما قررت الشركة فى الوقت نفسه أن تعيد ميزة Live With ، حتى تتمكن من دعوة أشخاص آخرين للانضمام إلى مجموعات البث الخاصة بك أينما كانوا.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكنك الآن أيضا الاستماع إلى صوت مقاطع الفيديو المباشرة فقط على فيس بوك دون مشاهدتها، وهو خيار مفيد لتوفير البيانات قدمته منصة Twitch منذ فترة طويلة، ويمكن لبعض الصفحات حتى تقديم رقم مجانى يمكنك الاتصال به للاستماع إلى البث، فمعظم مقاطع الفيديو المباشرة العامة متاحة على الويب أيضًا، لذلك لن تحتاج بالضرورة إلى حساب فيس بوك لمشاهدتها.

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أما بالنسبة للألعاب، فقد أصدرت الشركة تطبيق Facebook Gaming هذا الأسبوع، والذى يمكنك من خلاله بث الألعاب من أجهزة Android، كما يمكنك الآن إعداد البطولات، وستأتى الميزة إلى تطبيق الهاتف قريبًا أيضًا.

وبالنسبة إلى Instagram ، فقد مكنت شركة فيس بوك ميزة البث المباشرعلى الويب فى وقت سابق من هذا الشهر، بحيث يمكنك المشاهدة بدون تعليقات تغطى جزءًا كبيرًا من الشاشة، كما كانت الطريقة الوحيدة التى يمكنك من خلالها السماح للأشخاص بمشاهدة مجموعات البث الخاصة بك عن طريق حفظها فى قصتك، لتكون فقط لمدة 24 ساعة وهذا على وشك التغيير، فبمجرد أن تتمكن من حفظ مقاطع الفيديو الحية على IGTV سيتمكن الأشخاص من العثور عليها لاحقًا.