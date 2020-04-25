شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدمة فى "أندرويد 11".. تقنية مهمة لن تكون متاحة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عدد من عشاق ومستخدمى نظام تشغيل الهواتف الذكية الأشهر "أندرويد"، صدمة بعد تداول تقارير مسربة عن بعض ميزات "أندرويد 11" الجديدة، ونشر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص عدداً من الميزات الجديدة المسربة لـ"أندرويد 11"، الذى يخضع حاليا للاختبار لدى المبرمجين.

ونقل الموقع التقنى عن مصادر أن "أندرويد 11" سيتمتع بتقنيات وميزات جديدة فى تسجيل المكالمات، حسب سبوتنيك.

ولكن تلك التقنيات يبدو أنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين، حيث ستكون متاحة لبعض الدول والمناطق وغير متاحة لدول أخرى، حسب التنظيمات التشريعية الموجودة فى بعض الدول والتى تمنع تسجيل المكالمات تلقائيا.

ومن المتوقع أن تعمل تقنيات تسجيل المكالمات الجديدة، بخيارات أكثر سهولة، بحيث يمكن تسجيل جميع المكالمات تلقائيا، أو تخصيص تسجيل مكالمات لجهة اتصال محددة، أو مثلا تحديد تسجيل كل المكالمات فى وقت معين من اليوم.

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وأضافت "جوجل" خطوة جديدة قبل تسجيل المكالمات، فعند تسجيل أول مكالمة عبر الهاتف، سيتم إعلامك بأنك مسؤول عن الامتثال للقوانين المحلية التى قد تتطلب موافقة جميع الأطراف قبل تسجيل المكالمة.

كما أن "أندرويد" ستخبرك فى بعض الدول، أنها ستبعث رسالة إلى الطرف الآخر عند بدء تسجيل المكالمة، أنه يتم تسجيل مكالمته حاليا، وسيتم منح المستخدم خيارا لوقف تسجيل مكالمته أو إنهاء المكالمة بصورة كاملة.

كما أن "جوجل" أخضعت المكالمات المسجلة لتعديل آخر، حيث أن تلك المكالمات سيتم تخزينها فى الهاتف فقط، ولن يتم رفعها على خدمات التخزين السحابية لمزيد من الخصوصية للمستخدم.