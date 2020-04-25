شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تستعد لأكبر تحديث للـWi-Fi منذ 20 عامًا لزيادة سرعة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت السلطات الأمريكية على فتح جزء كبير من الطيف الراديوي في نطاق التردد 6 جيجا هرتز، والذى يمكن أن يحسن بشكل كبير سرعة الاتصال، فسماح لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بفتح هذا الطيف الراديوى يبشر بحقبة جديدة من اتصالات الإنترنت السريعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع من جانب لجنة الاتصالات الفيدرالية، سيضيف 1200 ميجا هرتز من شبكة Wi-Fi للاستخدام غير المرخص، ويزيد من كمية طيف Wi-Fi بما يقرب من خمسة أضعاف.

يوفر إصدار الطيف موجات راديو جديدة لأجهزة التوجيه، ومن المرجح أن يؤدي إلى سرعات خدمة Wi-Fi أفضل ووقت استجابة منخفض للغاية وسعة شبكة أعلى.

أما بالنسبة لعملاء النطاق العريض، سيكون هناك المزيد من موجات الهواء التي يمكن أن تستخدمها أجهزة التوجيه المنزلية لبث إشارات Wi-Fi، مما يساعد على تقليل ازدحام الشبكة.

ووصفت شركة إنتل للتكنولوجيا هذه الخطوة بأنها "المساهمة الأكثر أهمية لشبكة Wi-Fi منذ ما يقرب من 20 عامًا"، بينما قالت أبل، "إنها تحدد المسار للجيل القادم من شبكات Wi-Fi".

Advertisements

ومن المتوقع أن تحذو المفوضية الأوروبية حذوها بقرار مماثل في وقت لاحق من هذا العام لتحرير 6 جيجا هرتز في أوروبا، حيث إن منظم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" في مراحل متقدمة من المشاورات بشأن إصدار 6 جيجا هرتز في بريطانيا.

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تفتح الموجة في نطاق 6 جيجا هرتز، ولم يتم توفير أي طيف جديد لشبكة Wi-Fi في الولايات المتحدة لمدة 20 عامًا تقريبًا.

سيعني هذا اتصالات إنترنت أكثر موثوقية للجيل القادم من الأجهزة، وخاصة أجهزة "المنزل الذكي" مثل منظمات الحرارة والأضواء المتصلة.

وستبدأ الأجهزة التي تستخدم نطاق 6 جيجاهرتز "أجهزة Wi-Fi 6E" في النصف الثاني من هذا العام أو أوائل عام 2021.

وجدير بالذكر أن التجارب المبكرة على Wi-Fi 6E حققت بالفعل سرعات تصل إلى 2 جيجابت في الثانية واتصالات منخفضة في زمن الانتقال وفقًا لرابطة صناعة الاتصالات اللاسلكية تحالف النطاق العريض (WBA).