تكنولوجيا: مواصفات LG Velvet قبل الإعلان الرسمي المرتقب في شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة LG لعقد مؤتمرها القادم في 7 من مايو للإعلان الرسمي عن أول إصدار من السلسلة الجديدة من هواتف الشركة LG Velvet، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

يأتي هاتف LG Velvet قريباً من بين أعلى إصدارات هذا العام في الفئة المتوسطة، والذي تستبدل به شركة LG سلسلة هواتف G السابقة.

قدمت شركة LG لمحات حول تصميم ومواصفات إصدارها القادم من الهواتف الذكية LG Velvet في بعض الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً من الشركة، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل عن مواصفات هذا الإصدار.

ويعد هاتف Velvet أحد إصدارات هذا العام المميزة بكاميرة خلفية بمستشعر Samsung ISOCELL Bright GM2 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع OIS، كما يأتي المستشعر الثاتي بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، بينما يدعم المستشعر الثالث عمق التصوير بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تتميز إعدادت الكاميرة بتصميم قطرات المطر.

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أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يتضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي عبر microSD.

كما يتميز LG Velvet بمكبرات صوتية ستريو مدمجة، ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، مع تصميم بمعايير MIL-STD، أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 167.1 في 74 في 7.85 مم، مع وزن 180 جرام.

هاتف LG Velvet يضم بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع، إلى جانب الشحن اللاسلكي، وينطلق الهاتف إلى سوق كوريا الجنوبية قريباً بألوان الأبيض Aurora، والأخضر Aurora، والرمادي Aurora، مع لون غروب الشمس، على أن ينطلق الهاتف بسعر 730 دولار، أو 675 يورو، كما يتوفر الهاتف في منافذ البيع في منتصف مايو.

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