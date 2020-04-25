OnePlus تُقلص قوتها العاملة في عدة بلدان أوروبية بنسبة تصل إلى 80%، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة OnePlus هي الآن في مرحلة التأهب، فالشركة بصدد تلبية الطلبات المسبقة على الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. وفقا لتقرير صادر من موقع Engadget نقلاً عن عدد من المصادر ” المطلعة على الموضوع “، فيبدو أن شركة OnePlus قامت بتقليص قوتها العاملة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بنسبة تصل إلى 90 في المئة تاركة وراءها الموظفين الرئيسيين ( أقل من ثلاثة ) للحفاظ على سير العمل في الأسواق المعنية.

أصدر متحدث رسمي بإسم شركة OnePlus بيانًا إلى كاتب التقرير الأصلي يوضح فيه أن عمليات تسريح الموظفين كانت جزءًا من عملية ” إعادة الهيكلة الكاملة ” للشركة في جميع أنحاء أوروبا من أجل التركيز على أسواقها الأقوى. لا يزال من غير الواضح كم عدد الموظفين الذين تم تسريحهم، وكم عدد الموظفين الذين تخطط الشركة لتوظيفهم في الوقت الراهن.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح المتحدث الرسمي بإسم شركة OnePlus بالقول : ” تُعد أوروبا سوقًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا، وكانت كذلك منذ بداية OnePlus. نجري بعض عمليات إعادة الهيكلة الإستراتيجية في أوروبا، وفي الواقع نقوم بالتوظيف في المنطقة “.

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وفقا لمصادر Engadget، لم تتأثر الفرق الأخرى داخل أوروبا بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وهولندا وبلجيكا. كما طُلب من بعض الموظفين الإنتقال من المقر الرئيسي للشركة في العاصمة البريطانية إلى المقر الرئيسي الجديد للشركة في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.