هيئة الإتصالات الصينية تكشف عن صور ومواصفات الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth يوم الإثنين المقبل، وقد تم إدراج هذا الهاتف أخيرًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع الصور والمواصفات التقنية الكاملة.

المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G بتردد 2.4GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB/6GB/8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB/128GB/256GB.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل مع العلم بأن واحدة من هذه الكاميرات الأربعة ستكون عبارة عن كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار مما يجعلها مؤهلة على الأرجح لتوفير تقريب بصري قدره ×5 وتقريب هجين قدره ×50. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 4060mAh، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

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للآسف، هذه هي جُل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، ولكن لحسن الحظ لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا لأنه كما أوضحنا لكم في البداية، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في بداية الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.