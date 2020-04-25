علوم وتكنولوجيا

آبل تعرض رسميًا الهاتف iPhone SE 2020 للبيع في 40 بلدًا حول العالم

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فاطمة أيت طالب 0 تبليغ

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iPhone SE 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عنه في الأسبوع الماضي، قررت شركة آبل أخيرًا نهاية هذا الأسبوع إطلاق الهاتف iPhone SE 2020 بشكل رسمي في البلدان الـ 40 الأولى التي تشكل الدفعة الأولى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وتايوان والإمارات العربية المتحدة.

لا يزال من غير الواضح كم عدد الوحدات التي ستقوم شركة آبل بعرضها للبيع، ولكن من المرجح أن يكون العرض أقل من الطلب بسبب المشاكل التي لا تزال موجودة في سلسلة التوريد بسبب تفشي . الأشخاص الذين طلبوا هذا الهاتف بشكل مسبق في اليوم 17 أبريل أخبرتهم شركة آبل أنه سيتم شحن الطلبات إليهم في الفترة ما بين 1 مايو و5 مايو مع العلم بأن هناك بعض الأشخاص الذين سيضطرون إلى الإنتظار لفترة أطول. وفي حالة إذا كنت معجبًا بهذا الهاتف وترغب في معرفة أسعاره في بعض البلدان، فبإمكانك إلقاء نظرة على الجدول أدناه :

الدولة 64GB 128GB 256GB
الولايات المتحدة الأمريكية $399 $449 $549
كندا 599 دولار كندي 669 دولار كندي 809 دولار كندي
أستراليا 749 دولار أسترالي 829 دولار أسترالي 999 دولار أسترالي
ألمانيا €479 €529 €649
فرنسا €489 €539 €659
إيطاليا €499 €549 €669
المملكة المتحدة £419 £469 £569
روسيا 39990 روبل روسي 44990 روبل روسي 53990 روبل روسي
الإمارات العربية المتحدة 1699 درهم إماراتي 1909 درهم إماراتي 2329 درهم إماراتي
هونغ كونغ 3399 دولار هونغ كونغي 3899 دولار هونغ كونغي 4699 دولار هونغ كونغي
الصين 3299 يوان صيني 3799 يوان صيني 4599 يوان صيني
الهند 42500 روبية هندية 47800 روبية هندية 58300 روبية هندية

أما بخصوص الدفعة الثانية من البلدان، فهي ستحصل على الهاتف iPhone SE 2020 إبتداءً من 5 مايو. وقبل الختام، نود أن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا لمعرفة المزيد حول الهاتف الأحدث من شركة آبل.

 

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