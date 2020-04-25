شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تعليقا على دعوة ترامب لحقن المطهرات: لا تنتهك سياسة المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح موقع تويتر بنشر مقاطع فيديو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التي يقترح فيها طرق ضارة لعلاج كورونا ، مبررا أنها لا تنتهك سياسة المعلومات الخاطئة لـCOVID-19، على الرغم من تحذيرات الخبراء، حيث يقول الأطباء إنه ليس هناك "أي أساس من الصحة" على الإطلاق لاقتراح الرئيس دونالد ترامب بحقن المطهرات في الجسم، واستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية كعلاج لفيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من رفض الخبراء للمقترح الخاص بترامب، إلا أن تويتر قال إنه لا ينتهك سياسة المعلومات الخاطئة COVID-19 الخاصة به، وسمح بنشر مقاطع الفيديو التي تروج للفكرة على منصتها.



انتقادات تويتر

على الرغم من أن سياسة الموقع تحظر وصف العلاجات المزعومة لـ COVID-19، والتي تكون غير فعالة أو يتم مشاركتها بقصد تضليل الآخرين.

وقالت متحدثة باسم تويتر لرويترز في بريد إلكتروني، إن الشركة اعتبرت تصريحات ترامب رغبة في علاج COVID-19، بدلا من دعوة حرفية للأشخاص لحقن المطهرات.

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واشتعل موقع وسائل التواصل الاجتماعي بمناقشة تعليقات الرئيس، التي أدلى بها في إيجازه الإعلامي اليومي يوم الخميس، بهاشتجات مثل مثل "Lysol" و "#disinfectant" و "DontDrinkBleach" و "#InjectDisinfectant".

كان تويتر قال سابقًا إنه يعطي أولوية لإزالة المعلومات الخاطئة COVID-19 التي قد تسبب ضررًا، إلا أن هذا الأمر لا يشمل كل تغريدة تحتوي على معلومات غير كاملة أو متنازع عليها حول المرض.

وبعد أن تحدث ترامب، حث الأطباء وخبراء الصحة الناس على عدم شرب المطهرات، وأظهر بحث أجرته رويترز على تويتر عدة تغريدات تسخر من اقتراحات ترامب، بما في ذلك نكتة مضحكة تقول: "لا تنس أن تشرب جرعتك اليومية من المبيض كما نصح الرئيس ترامب''.