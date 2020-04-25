- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تعليقا على دعوة ترامب لحقن المطهرات: لا تنتهك سياسة المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من رفض الخبراء للمقترح الخاص بترامب، إلا أن تويتر قال إنه لا ينتهك سياسة المعلومات الخاطئة COVID-19 الخاصة به، وسمح بنشر مقاطع الفيديو التي تروج للفكرة على منصتها.
انتقادات تويتر
على الرغم من أن سياسة الموقع تحظر وصف العلاجات المزعومة لـ COVID-19، والتي تكون غير فعالة أو يتم مشاركتها بقصد تضليل الآخرين.
وقالت متحدثة باسم تويتر لرويترز في بريد إلكتروني، إن الشركة اعتبرت تصريحات ترامب رغبة في علاج COVID-19، بدلا من دعوة حرفية للأشخاص لحقن المطهرات.
واشتعل موقع وسائل التواصل الاجتماعي بمناقشة تعليقات الرئيس، التي أدلى بها في إيجازه الإعلامي اليومي يوم الخميس، بهاشتجات مثل مثل "Lysol" و "#disinfectant" و "DontDrinkBleach" و "#InjectDisinfectant".
كان تويتر قال سابقًا إنه يعطي أولوية لإزالة المعلومات الخاطئة COVID-19 التي قد تسبب ضررًا، إلا أن هذا الأمر لا يشمل كل تغريدة تحتوي على معلومات غير كاملة أو متنازع عليها حول المرض.
وبعد أن تحدث ترامب، حث الأطباء وخبراء الصحة الناس على عدم شرب المطهرات، وأظهر بحث أجرته رويترز على تويتر عدة تغريدات تسخر من اقتراحات ترامب، بما في ذلك نكتة مضحكة تقول: "لا تنس أن تشرب جرعتك اليومية من المبيض كما نصح الرئيس ترامب''.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تويتر تعليقا على دعوة ترامب لحقن المطهرات: لا تنتهك سياسة المعلومات الخاطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.