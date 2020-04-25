شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة " الشعاب الكونية" المشتعلة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا صورة جديدة لما وصفته بـ"الشعاب الكونية" المشتعلة فى الفضاء، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق تلسكوب هابل الفضائى، وقال موقع "ناسا" الرسمى إن العلماء أطلقوا على الصورة اسم "الشعاب الكونية"، لأنها تشبه الشعاب المرجانية، التى تتواجد فى أعماق البحار.

وأوضح أن هذه الصورة ترصد السديم الأحمر العملاق "NGC 2014" وجارته الأزرق الأصغر "NGC 2020"، وهما جزءان من منطقة شاسعة تشكل النجوم فى سحابة ماجلان الكبرى، وهى مجرة تابعة لدرب التبانة، تقع على بعد 163000 سنة ضوئية، حسب سكاى نيوز.

والتقطت الصورة بواسطة تلسكوب هابل، وهو مرصد فضائى أُطلق إلى الفضاء عام 1990، ويدور منذ ذلك الحين حول الأرض.

ويعمل "هابل" على تزويد الفلكيين بأوضح وأفضل صور للفضاء. وقد حظى المرصد بهذا الاسم نسبة للعالم الفلكى إدوين هابل.

ومنذ إطلاقه إلى الفضاء، يلتقط "هابل" الصور على مدار 24 ساعة، 7 أيام فى الأسبوع.

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وبالتزامن أيضا مع ذكراه الثلاثين، أطلقت "ناسا" مبادرة جديدة على موقعها الإلكترونى، تحت عنوان: "ماذا رأى هابل فى عيد ميلادك؟"، إذ يقوم الشخص بإدخال الشهر ويوم الميلاد، لتبدأ عملية البحث وعرض الصورة التى تم التقاطها فى يوم ميلادك.

ويستكشف تلسكوب هابل الكون 24 ساعة في اليوم، على مدار 7 أيام في الأسبوع، وهذا يعني أنه لاحظ بعض العجائب الكونية الرائعة كل يوم من أيام السنة، بما في ذلك في عيد ميلادك.