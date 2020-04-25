شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تغلق موقع لاختبار كورونا بعد الإقبال الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على موقع ويب مخصص للعمال الأساسيين في بريطانيا الذين يتقدمون للحصول على اختبار لفيروس كورونا COVID-19، عن غلقه بسبب ارتفاع الطلب بعد ساعات فقط من قيام الحكومة بزيادة عدد الأشخاص المؤهلين لبرنامج الاختبار.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقال وزير الصحة مات هانكوك إن إطلاق نظام الحجز الجديد عبر الإنترنت لعدد متزايد من العاملين الأساسيين، مثل المعلمين وسائقي التوصيل، كان جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز برنامج الاختبار البريطاني للوصول إلى هدفه المتمثل في إجراء 100 ألف اختبار يوميًا بحلول نهاية الشهر.

وقد انتقد بعض العاملين الصحيين والعلماء الحكومة لفشلها في التحرك بسرعة كافية لزيادة برنامج الاختبار، حيث بقي بعض العمال الأساسيين في المنزل مع أعراض مشابهة لأعراض COVID-19، وقالت وزارة الصحة على تويتر: "هناك طلب كبير على اختبارات الحجز اليوم، نعتذر عن أي إزعاج، نحن مستمرون في زيادة التوفر بسرعة، ستتوفر المزيد من الاختبارات غدًا".

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وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن النظام، الذي يقدم أدوات الاختبار المنزلي والمواعيد في مواقع اختبار القيادة، قد نفد بسرعة من المنافذ المتاحة"، وقال إنه تم حجز جميع مجموعات الاختبار المنزلي المتاحة يوم الجمعة وعددها 5000 و 15000 منفذ اختبار في مواقع القيادة.

وقال المتحدث للصحفيين: "سبب توقف الموقع عن إجراء الحجوزات هو أن كل المنافذ المتاحة قد اختفت، وستعود وتعاود العمل عندما تتوفر الدفعة التالية من الخانات لكل يوم معين، وقال إن النظام الحالي لأرباب العمل في الخدمة الصحية الوطنية لحجز الاختبارات للعاملين والاختبارات التي تتم في المستشفيات أو الأماكن السريرية الأخرى سيستمر إلى جانب البرنامج الجديد.

وقد تم إجراء حوالي 23،560 اختبارًا في 22 أبريل - وهو آخر يوم تتوافر فيه البيانات للجمهور، وبريطانيا لديها الآن سعة اختبار تزيد قليلاً عن 51000.