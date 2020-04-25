شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الإماراتية تستعين بخوذات ذكية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الشرطة في الإمارات العربية المتحدة بخوذات ذكية يمكنها فحص درجات حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا الجديد، حيث يمكن للخوذة، التي تحتاج إلى وقت أقل واتصال أقل من موازين الحرارة التقليدية، قياس درجات الحرارة من مسافة خمسة أمتار ومسح ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، مما يؤدي إلى تنبيه إذا تم الكشف عن الحمى.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتقول شركة KC Wearable الصينية إنها باعت أكثر من 1000 من خوذات مسح درجة الحرارة وتلقت أوامر من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وقال ضابط الشرطة "علي الرمسي": "لقد قمنا بتطبيق الخوذة الذكية خلال وقت الأزمة مع فيروسCOVID-19، في جميع مراكز الشرطة في دبي، وكذلك في مراكز الدوريات التي تتطلب وظيفتها أن تكون في الخطوط الأمامية".

وأضاف:"في حالة وجود شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، نتخذ التدابير اللازمة لإيقاف الشخص ... ثم يتم التعامل مع الشخص من قبل المسعفين ونقله إلى أقرب مرفق طبي"، وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص الأشخاص في المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك الأحياء المغلقة.

وقد عززت دول الخليج العربية الاختبارات بعد تسجيل عدد متزايد من الحالات بين العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض في المساكن المكتظة، بينما تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بين دول الخليج الست، مع أكثر من 8000، وأكثر من 50 حالة وفاة.

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