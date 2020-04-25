جوجل تخلت عن ميزة البقشيش للتبرع بالمال للمواقع

كشف تقرير جديد أن شركة جوجل كانت تعمل في وقت ما على تطوير ميزة تسمح للناس بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال إلى مواقع الويب أثناء تصفحهم لها للمساعدة في دعم ناشري الأخبار والمدونين والموسيقيين، لكنها تخلت عن الفكرة واختارت عدم تطوير المنتج لصالح أنشطة أخرى، وذلك بالرغم من وجود العديد من المبدعين الذين يكافحون من أجل كسب الإيرادات.

ويعرض التقرير صورًا للطريقة التي كانت ستعمل بها الميزة، بحيث ترتبط الأداة بميزة (Google Payments) وتعطي القراء خيار التبرع لمرة واحدة بمبلغ بين 0.25 دولارًا و 5 دولارات للمساعدة في في تمويل الموقع.

وفي حين كان من الممكن لهذه الأداة أن تجلب مصدرًا للدخل لهذه المواقع التي تعاني من تراجع عائداتها قبل وقت طويل من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بسبب تراجع سوق الإعلانات، لكن جوجل قررت عدم تطوير الفكرة بعد أن بدأت في تنفيذها العام الماضي.

واستكشفت الشركة الميزة باعتبارها جناحًا جديدًا في (Google Contributor)، وهي خدمة تتيح للأشخاص دفع نحو سنت واحد لكل مشاهدة لصفحة من أجل إزالة الإعلانات من مواقع الويب الشريكة.

وأصدرت عملاقة البحث بيانًا تقول فيه: “ندرك عدم وجود نموذج عمل واحد مناسب لجميع الناشرين ومن المهم استكشاف تقنيات جديدة يمكن أن تساعد الناشرين على تحقيق الدخل، وتعد ميزة (Funding Choices) مثالاً على المنتج الذي استثمرنا فيه بشكل كبير وسنستمر في تطويره لدعم الناشرين واستراتيجياتهم لتحقيق الدخل”.

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وشاركت جوجل منذ فترة طويلة في مجال دعم ناشري الأخبار، حيث أطلقت في عام 2011 متجر (Google One Pass)، الذي سمح للمستخدمين بشراء اشتراكات لمواقع الويب المدفوعة الأجر، لكنها أغلقته بعد عام، كما كشفت في عام 2014 عن برنامج (Google Contributor) للسماح للأشخاص بدفع رسوم شهرية مقابل إزالة الإعلانات ضمن المواقع الشريكة، لكنها أغلقته في عام 2016، ثم أعادت إطلاقه في عام 2017.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت جوجل في عام 2018 ميزة “الاشتراك مع جوجل” Subscribe with Google، التي حققت بعض النجاح وأتاحت للمستخدمين شراء اشتراك باستخدام حساب جوجل ضمن مواقع الأخبار المشاركة.