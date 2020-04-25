الجيل الثالث من AirPods قادم في الربع الأول من 2021

نشر المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo مذكرة بحثية جديدة للمستثمرين يتكهن من خلالها بخطط آبل المستقبلية للأجيال القادمة من (AirPods) و (AirPods Pro)، بالإضافة إلى سماعة آبل الراقية التي ظهرت حولها شائعات منذ فترة طويلة، إلى جانب معلومات عامة عن الإنتاج تمتد حتى عام 2022.

ويعتقد المحلل أن سماعة الرأس الراقية التي تحمل علامة آبل التجارية ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم في منتصف 2020، مما يشير إلى إصدارها في أواخر الصيف أو أوائل الخريف.

ومن المرجح أن يدخل الجيل الثالث من (AirPods) مرحلة الإنتاج في النصف الأول من عام 2021، ويعد التغيير الأكثر أهمية هو الانتقال إلى تصميم جديد للعتاد الداخلي، ولا يتوقع كو حدوث تغييرات تذكر في الميزات أو التصميم الخارجي، على غرار الطريقة التي اتبعتها شركة آبل مع الجيل الثاني من السماعة بالمقارنة مع الجيل الأول.

ومن المقرر أن يدخل الجيل الثاني من (AirPods Pro) مرحلة الإنتاج الضخم في الربع الرابع من عام 2021 أو الربع الأول من عام 2022، ويعتمد الجيل الثاني من هذه السماعة على هندسة مماثلة للجيل الثالث من (AirPods)، مع تصميم نظام في حزمة (SIP) بدلاً من لوحة الدوائر المطبوعة.

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وأوضح كو أن الشائعات المتعلقة بإصدار جيل جديد من (AirPods) في أواخر عام 2020 خطأ، ويعتقد أن مصادر سلسلة التوريد تخلط بين عملية التصميم ومنتج (بيتس) Beats، وكتب كو: “تتوقع السوق أنه سيكون هناك نموذج جديد من (AirPods) في النصف الثاني من العام الحالي، ومع ذلك، نعتقد أن هذا النموذج من المرجح أن يكون نموذج (بيتس) Beats جديد”.

وتحقق (AirPods Pro) أداءً جيدًا من حيث المبيعات، مع انخفاض الطلب على (AirPods)، وقال كو إن البيانات توضح وجود تحول في الطلب من الجيل الثاني من (AirPods) إلى (AirPods Pro) في أعقاب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بالرغم من ارتفاع سعرها.

ومن المتوقع أن تنخفض شحنات الجيل الثاني من (AirPods) بنسبة تصل إلى 40 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى ما بين 11 مليون و 13 مليون وحدة مباعة في النصف الثاني من عام 2020، بينما من المتوقع أن تزداد شحنات (AirPods Pro) بنسبة تصل إلى 70 في المئة لتصل إلى ما بين 11 مليون و 13 مليون وحدة مباعة في الربع نفسه.

ويعتقد المحلل أن شركة آبل يمكنها شحن ما يصل إلى 90 مليون وحدة من سماعات (AirPods) في عام 2020، ومن المتوقع أن يتراوح عدد أجهزة (AirPods) بين 50 و 55 مليونًا، بينما يتراوح عدد أجهزة (AirPods Pro) بين 35 مليون و 40 مليون وحدة.