شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون نوعا من الأفاعى ويطلقون عليها اسم شخصية بسلسلة "هارى بوتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق من العلماء إطلاق اسم شخصية "سالازار سليذرين" الموجودة فى سلسلة كتب وأفلام الساحر هارى بوتر على نوع جديد من الثعابين جرى اكتشافه فى أدغال الهند، ويعد سالازار سليذرين أحد مؤسسى مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة، والذى أسس منزل سليذرين فى سلسلة هارى بوتر.

وجرى إطلاق الاسم على نوع جديد من أفاعى الحفر الخضراء السامة، وذلك بغية أثارت اهتمام الناس أكثر بتلك الأنواع المهددة بالانقراض من جراء الأنشطة البشرية والتلوث البيئي، حسب سكاي نيوز.

وأوضح الباحثون فى مدينة مومباى الهندية أن الثعبان كان رمزا لمنزل سليذرين، مما دفعهم إلى اختيار الاسم.والنوع الجديد المكتشف من فصيلة "سالازار" هو أحد أنواع تلك الفصيلة من الأفاعى المقدر عددها حتى الآن بنحو خمسين نوعا، بحسب شبكة "سى إن إن".ويمتاز الذكور من أنواع ثعبان حفرة سالازار بشريط برتقالى محمر يمتد على طول رؤوسهم، وعدد أسنان أكثر من الأفاعى الأخرى.

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جدير بالذكر بدأ العلماء الاستفادة من سم الأفاعى مؤخرا، إذ كشفت دراسة جديدة أن خلايا غدة سم الأفعى يمكن تربيتها في المختبر كأعضاء عضلية قائمة على الخلايا الجذعية البالغة وتنتج سمًا حقيقيًا يمكن استخدامه لتطويرالعلاجات.

ووفقا لتقريرموقع " news-medical " قام فريق من الباحثين بتطوير طريقة لنمو خلايا الغدد السامة للثعابين، والتي تفرز السموم النشطة الموجودة في سم الأفعى، وقد يحمل الاكتشاف الجديد وعدًا للمساعدة في تقليل تأثير سم الأفعى.