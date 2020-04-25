شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحها.. اعرف مزايا أداة Messenger Room من فيس بوك لمكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك خلال بث مباشر له عن مجموعة أداوت جديدة لتوسيع قدرة منصة فيس بوك ماسنجر على إجراء مكالمات الفيديو لعدد أكبر من المشاركين، حيث كانت أولى تلك الأدوات التي أعلن عنها زوكربيرج هي Messenger Room والتي تتيح إجراء مكالمات فيديو افتراضية بين الأصدقاء من أي مكان وبعدد يفوق 50 مشاركاً.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتأتي هذه الخطوة بعدما قام فيس بوك برفع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو عبر واتس اب من 4 إلى 8 وكذلك إضافة ميزة مكالمات الفيديو لتطبيقها Facebook Dating مع إضافة مزايا جديدة للبث المباشر عبر منصتها الرئيسية فيس بوك وكذلك انستجرام.





وقال فيس بوك في بيان: إن خدمة Messenger Room تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركًا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمةZoom المنافسة.

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وسيكون بإمكان مستخدمي فيس بوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدميها من الانضمام إلى مكالمات Messenger Room عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيق، أو إنشاء حساب، على غرار الخدمات الأخرى، ولن يكون هناك حد أقصى لزمن المكالمات.

ومن المنتظر أن تكون ميزة Messenger Room متوفرة خلال الأسابيع القادمة في الولايات المتحدة بحيث تسمح لمكالمات جماعية لأكثر من 50 شخص، وسيكون بمقدور منشئ غرفة الدردشة أما تركها مفتوحة لجميع الأصدقاء أو جعلها مغلقة لمنع أي ضيف من خارج الدائرة المراد الدردشة معها من الانضمام، ويمكن الاستفادة من أداة ماسنجر روم وإنشاء الغرفة من خلال أيقونة متواجدة في تطبيق ماسنجر نفسه أو من خلال فيس بوك.