تكنولوجيا: تقرير يكشف عن تسريح وان بلس للموظفين من مكاتب الشركة في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة وان بلس بدأت في تسريح نسبة كبيرة من موظفي المكاتب الأقليمية في أوروبا بعد الإعلان عن هواتف OnePlus 8.

كشفت العملاق الصيني وان بلس مؤخراً عن هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro، وبعد مرور أقل من أسبوعين بدأت الشركة في تسريح نسبة 80% من موظفي الشركة في أوروبا.

ولقد أشار تقرير Engadget إلى أن السبب في تسريح الموظفين في المكاتب الأقليمية في أوروبا لا يعود لإنتشار فيروس كورونا، حيث تعمل شركة وان بلس على تقليص عدد موظفي الشركة في كلاً من أسواق المملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا بشكل كبير، وقد إقتصر عدد الموظفين في بعض مكاتب الشركة على ثلاثة من الموظفين فقط.

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من جانب اخر كشف تقرير Engadget على أن مكاتب الشركة في كلاً من الدنمارك وفنلندا وهولندا لم تتأثر بعملية التسريح وتقليص الموظفين، ويعود ذلك لإهتمام وان بلس بهذه الأسواق التي ستحقق نمو وفقاً لرؤية الشركة خلال الفترة القادمة، لذا قامت الشركة بنقل المقر الرئيسي لها في السوق الأوروبي إلى Helsinki.

يذكر أن متحدث وان بلس علق مؤخراً على هذه التسريح مؤكداً على أن السوق الأوروبي من أهم الأسواق لشركة وان بلس، وأن عملية التسريح تعود لإعادة هيكلة إستراتيجية لمكاتب الشركة في السوق الأوروبي.

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