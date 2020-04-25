تطبيق الخرائط Here WeGo Maps يصل رسميًا إلى متجر Huawei App Gallery

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن فقدت شركة Huawei إمكانية الوصول إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل قبل عام تقريبًا، تبحث شركة Huawei عن طرق لتوسيع محفظة تطبيقاتها من خلال متجر Huawei App Gallery. الآن، حصل هذا المتجر على إضافة مهمة تتمثل في تطبيق الخرائط HERE WeGo Maps، وهو متاح الآن للتحميل على متجر Huawei App Gallery.

يوفر التطبيق الإتجاهات الكاملة للمشي، ووسائل النقل العامة، والدراجات، وإتجاهات القيادة خطوة بخطوة مع إمكانية إستخدام الخرئط بدون حاجة إلى الإتصال بشبكة الإنترنت. هذا التطبيق يعمل في أكثر من 100 دولة مع تغطية لأكثر من 1300 مدينة. إذا كان لديك هاتف Huawei أو Honor يضم متجر التطبيقات Huawei App Gallery، فبإمكانك التوجه إلى هذا الرابط هنا لتحميل تطبيق HERE WeGo Maps.

من الرائع بالتأكيد رؤية المزيد من التطبيقات العالية الجودة تشق طريقها إلى منظومة Huawei، وبفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة الصينية حاليًا والمساعدات التي تقدمها للمطورين، فسوف نرى بالتأكيد المزيد من التطبيقات الكبيرة تشق طريقها إلى متجر Huawei App Gallery قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت شركة Huawei عن رغبتها في جلب التطبيقات المحلية الشهيرة إلى الأسواق الرئيسية لمساعدة التطبيقات الصينية على الإنفتاح على العالم.