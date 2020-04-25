سوق سماعات الأذن اللاسكلية الحقيقية ينمو بنسبة 700% في الهند، وAirPods تقود الطريق

فاطمة أيت طالب - دبي - شهد سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية نموًا مذهلاً قدره 700 في المئة في العام 2019، مما جعله السوق الأسرع نموًا في مجال الأجهزة القابلة للإرتداء في العالم.

سيطرت شركة آبل على المشهد بفضل الجيل الثاني من سماعات AirPods وسماعات AirPods Pro مع العلم بأنه تم إطلاق السماعات الأولى في البلاد في شهر نوفمبر الماضي. بفضل سعرها المميز، إستطاعت شركة آبل الحصول على معظم إيرادات السوق الهندي. وبالنسبة للمرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب Bose، في حين حلت شركة JBL في المرتبة الثالثة بعدما أطلقت سماعات JBL C100TWS في شهر ديسمبر من العام الماضي.

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قفزت شركة Realme إلى المرتبة الخامسة بفضل النجاح الكبير الذي حققته سماعات Realme Buds Air على الرغم من وصولها إلى السوق في وقت متأخر، فهي وصلت في شهر ديسمبر فقط، وكانت سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية الأكثر مبيعًا في الهند بعد سماعات AirPods من آبل.

من المتوقع أن ينمو سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية في العام 2020 مع دخول المزيد من الشركات المصنعة إلى هذا السوق، بما في ذلك Oppo و Microsoft، وغيرها من الشركات الأخرى التي دخلت للتو والتي لا تزال تخطط للدخول مستقبلاً.