عملية التفكيك تكشف عن قدوم iPhone SE 2020 بتصميم مماثل لـ iPhone 8 على مستوى العتاد

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل إطلاق الهاتف iPhone SE 2020 الجديد، يُشاع أن هذا الهاتف سيكون مشابهًا لـ iPhone 8 من حيث التصميم. إتضح أن هذا صحيح لأن iPhone SE 2020 الجديد تبنى تصميمًا أكثر إنحناءً يتماشى أكثر مع لغة التصميم الحديثة لشركة آبل. ومع ذلك، يبدو أن أوجه التشابه أعمق من ذلك.

وفقا لعملية تفكيك حديثة للهاتف iPhone SE 2020 الجديد من قبل شركة Ao Technology الصينية المتخصصة في إصلاح الأجهزة المحمولة، فيبدو أن المكونات الداخلية للهاتف iPhone SE 2020 مشابهة لتلك المستخدمة في iPhone 8 من حيث تصميمها، مما يشير إلى أن iPhone SE 2020 يشبه إلى حد كبير iPhone 8. ومع ذلك، في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف iPhone SE 2020 الجديد يأتي مع المعالج Apple A13 المستخدم في هواتف iPhone 11 Series التي أصدرتها شركة آبل في العام الماضي.

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هذا الهاتف الجديد يضم كذلك 3GB من الذاكرة العشوائية، ويدعم WiFi 6 و Bluetouth 5.0، لذلك في حين يشتركان في بعض الجوانب، فهو جهاز مختلف تمامًا. وشهدت عملية التفكيك أيضًا نقل Ao Technology بنجاح شاشة الهاتف iPhone SE 2020 إلى iPhone 8، واللوحة الأم للهاتف iPhone 8 إلى iPhone SE، على الرغم من وجود بعض القيود بعد التثبيت.

على أي حال، بغض النظر عن العتاد، فالهاتف iPhone SE 2020 يُكلف 399 دولار أمريكي فقط مما يجعله أرخص بالمقارنة مع هواتف آبل الرائدة الأخرى. إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف iPhone مع أحدث التكنولوجيات المتاحة في السوق اليوم وبسعر إقتصادي، فالهاتف iPhone SE 2020 يستحق أن تنظر إليه كخيار.