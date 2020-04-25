شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسمح لك بتقديم مساعدات مالية لموقعك المفضل حلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل" أنها ستسمح لمستخدميها بميزة جديدة يمكن من خلالها منح مواقعهم المفضلة تبرعات مالية صغيرة، أوضح موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص أن تلك التبرعات الصغيرة، تسعى "جوجل" من خلالها لدعم المواقع الصغيرة المتأثرة اقتصاديا بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.

وتسمح أداة جوجل الجديدة للأشخاص بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال لمواقع الويب الخاصة بهم أثناء تصفحهم تلك المواقع.

وسترتبط تلك الأداة الجديدة بتقنية "جوجل مدفوعات"، وستبدأ التبرعات الصغيرة من 25 سنتا أمريكيا حتى 5 دولارات أمريكية، عبر زر عائم أسفل الشاشة.

وستساعد تلك التبرعات ناشرى الأخبار والمدونين والمواقع الصغيرة فى دعم أعمالهم، ويمكن النظر لتلك الأداة بأنها وسيلة لجنى الدخل حتى لو كان ضعيفا، بسبب تراجع الدخول بسبب تفشى وباء كورونا، حسب سبوتنيك.

ولم تعلن "جوجل" بعد تفاصيل تلك التقنية من هى المواقع التى سيتم تطبيقها عليها، وما هى المواقع التى ستمنع عنها تلك التقنية.

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وقد أعلنت جوجل أيذا منذ عدة أيام عن مساعدات إضافية للمؤسسات الصحفية، وقررت التنازل عن الرسوم الخاصة بمنصة Ad Manager لمدة خمسة أشهر، فيما لن تكون جميع المؤسسات الصحفية التي تستخدم منصة تبادل الإعلانات مؤهلة لهذا الإعفاء، فعلى وجه التحديد، تقول جوجل إنها ستساعد المؤسسات التى تنتج صحافة "أصلية".