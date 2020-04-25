تكنولوجيا: فيديو يستعرض عملية تفكيك هاتف ابل iPhone SE للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو نشر على شبكة اليوتيوب مؤخراً عملية تفكيك هاتف iPhone SE للعام 2020، كما سلط الضوء على أوجه الإختلاف بين تكوينات هذا الإصدار وهاتف iPhone 8.

قدمت عملية التفكيك لهاتف ابل iPhone SE للعام 2020 الذي يتميز بحجم 4.7 إنش في الشاشة نظرة أوضح لتكوينات هذا الإصدار الجديد، الذي يأتي بتصميم خارجي يحاكي iPhone 8، وأيضاً يتوافق الهاتفين إلى حد كبير في التصميم الداخلي.

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يأتي الإختلاف الرئيسي بين هاتفين iPhone SE للعام 2020 وiPhone 8 في رقاقة المعالج المستخدمة في الإصدار الجديد A13، وقد سلط مقطع الفيديو الضوء على عملية إزالة تكوينات كلا الهاتفين، حيث إختلفت درجة صعوبة إزالة بعض التكوينات من هاتف إلى أخر، حيث كشف مقطع الفيديو عن إمكانية إزالة شاشة LCD في الهاتفين، وصعوبة إزالة وحدة الكاميرة في كلا الهاتفين.

يذكر أن ابل بدأت في شحن المرحلة الأولى من هاتف iPhone SE 2020 للمستخدمين في 24 من أبريل، ومن المتوقع أن نشهد نشر مزيد من مقاطع الفيديو لعملية تفكيك الهاتف خلال الفترة القادمة.

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