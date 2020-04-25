أمازون تستخدم بيانات بائعي الطرف الثالث لإنشاء المنتجات الخاصة بها، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كما لا يدرك البعض منكم دون شك، فشركة أمازون تملك مجموعة من المنتجات الخاصة بها والتي تندرج ضمن تشكيلة AmazonBasics. وتشمل هذه التشكيلة جميع الأشياء مثل أذرع الشاشات والحقائب لحمل الكابلات، وما إلى ذلك من المنتجات الأخرى. نعتقد أن لدى شركة أمازون إجراءاتها الخاصة التي تحدد بها ما إذا كان سيتم إنشاء منتج جديد أو الدخول إلى فئة جديدة من المنتجات، ولكننا نعرف الآن واحدة على الأقل من هذه الأساليب.

وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن بعض موظفي أمازون ومسؤوليها التنفيذيين يقومون بالفعل بجمع بيانات البيع الخاصة بالأطراف الثالثة. تفيد التقارير أن هذه المعلومات ساعدت أمازون في إنشاء منتجاتها، وكذلك مساعدتها على إتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان يجب على الشركة الدخول إلى فئة جديدة من المنتجات أم لا.

يتم ذلك من خلال دراسة المبيعات، ومعدلات الإنفاق، ونصيب أمازون في المبيعات للتوصل إلى تلك القرارات. تجدر الإشارة إلى أن شركة أمازون لديها سياسات معمول بها تمنع الشركة من إستخدام البيانات الخاصة بالبائعين على متجرها، ولكن التقرير الجديد يدعي أن الموظفين والمدراء التنفيذيين في الشركة يجدون حلولاً، مثل مطالبة المحللين بإنشاء تقارير أو تجميع البيانات.

ردت شركة أمازون منذ ذلك الحين على التقرير بتأكيدها أنها ” تحظر بشدة ” على الموظفين إستخدام معلومات البائعين لتصميم المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للشركة، وأنها بدأت تحقيقًا داخليًا في الأمر.