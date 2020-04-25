شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور الأقمار الصناعية تكشف عن التلوث البلاستيكى فى المحيطات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول علماء الفلك إن تقنية التصوير يمكنها اكتشاف الفرق تلقائيًا بدقة تبلغ 86% في أحد المواقع حيث تم اختبار الطريقة، وهي جزر الخليج الكندية، حيث كانت الطريقة دقيقة بنسبة 100%.
يطالب المحافظون على البيئة باستخدام تكنولوجيا مماثلة في طريق تنظيف العالم من الفضلات البشرية، وتعاون العلماء من المملكة المتحدة واليونان واختبروا النظام في أربعة مواقع ساحلية مختلفة: اسكتلندا وغانا وفيتنام وجزر الخليج الكندية.
كما أنه بعد إثبات أن الصور من عدة أميال فوق سطح الكوكب يمكن استخدامها لاكتشاف البلاستيك، يأمل الباحثون أن يتم استخدام الطائرات بدون طيار أو الأقمار الصناعية عالية الدقة لتحسين المراقبة العالمية لفضلات البلاستيك البحرية وعمليات التنظيف.
وقالت قائدة الدراسة الدكتورة لورين بيرمان ، عالمة رصد الأرض في مختبر بلايموث البحري: "التلوث البلاستيكي قضية عالمية".
وأضافت، "نأمل أن توفر هذه الطريقة نقطة انطلاق للأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لاستخدامها في معالجة مشكلة اللدائن البحرية في نهاية دورة حياة المنتج".
وتم تحديد البقع البلاستيكية من خلال توقيعاتها الطيفية، وهي الطريقة الفريدة التي ترتد بها أشعة الضوء على شيء ما، ثم تم استخدام خوارزمية تعلم الآلة لتحديد الاختلافات بين البلاستيك والمواد الأخرى ، مثل الأخشاب الطافية والأعشاب البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور الأقمار الصناعية تكشف عن التلوث البلاستيكى فى المحيطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.