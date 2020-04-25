شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع نسبة مبيعات الألعاب خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من NPD عن ارتفاع نسبة مبيعات الألعاب خلال شهر مارس، وذلك نتيجة للحظر الذي تم فرضه مع انتشار فيروس كورونا، كما أشار التقرير إلى إنفاق المستخدمين في سوق الولايات المتحدة بشكل خاص المزيد من الأموال على الألعاب.

وبحسب موقع gamespot الأمريكى، فقد كان شهر مارس من عام 2020 الأفضل في مبيعات الألعاب، حيث ارتفعت مبيعات الألعاب بنسبة 35% عن العام الماضي، أي ما يعادل إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما أشار تقرير NPD إلى مبيعات البرمجيات قد حققت نمو بنسبة 34% خلال شهر مارس من عام 2020، أي ما يعادل 739 مليون دولار، وهو ثاني رقم قياسي في مبيعات الألعاب، حيث حققت الألعاب نمو في مارس 2011 ارتفع إلى قيمة 787 مليون دولار.

كذلك فقد أشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق على البرمجيات خلال بداية الربع الأول من 2020 بنسبة 8% أو ما يعادل 1.4 مليار دولار، وعلى جانب أخر سجلت مبيعات أجهزة الألعاب نمو في معدل الإنفاق بنسبة 63%، أو ما يعادل 461 مليون دولار.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت مبيعات Nintendo Switch وفقاً لتقرير NPD إلى أكثر من الضعف مقارنة بنصف الربع من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات PlayStation 4، وXbox One بنسبة أكبر من 25%، حيث حققت أجهزة الألعاب مبيعات بقيمة 773 مليون دولار، أي بزيادة في الإنفاق على أجهزة الألعاب بنسبة 2%، بينما شهدت إكسسوارات الألعاب نمو بنسبة 12%، حيث سجلت 397 مليون دولار في المبيعات، أي بارتفاع في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي.