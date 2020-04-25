شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تطلق أول جهاز ماك بمعالج ARM العام المقبل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لوكالة بلومبيرج أن شركة أبل الأمريكية، تستعد للاعتماد على معمارية معالجات ARM لتطلق أول جهاز ماك مدعوم بها خلال العام المقبل 2021، حيث من المنتظر أن تعمل أبل على 3 معالجات جديدة مختلفة والتى تأتي مخصصة لأجهزة ماك ضمن مشروع Kalamata المبني على تطوير المعالجات على شريحة آبل A14 المفترض استخدامها في آيفون 12 القادم.

وبحسب التقرير، فإن أول المعالجات الثلاث المزعومة سيأتي بـ 12 نواة؛ ثمانية منها بأداء عالي "Firestor" والأربعة الباقية بتقنية توفير استهلاك الطاقة "Icestorm"، حيث يتماشى هذا التقرير مع الأخبار والتقارير التي أشارت إلى خطة آبل للاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين في مكونات أجهزتها.

كذلك فقد أشار الخبير التقني Ming-Chi Kuo إلا أنه يتوقع إطلاق آبل لجهاز ماك ببنيتها الخاصة على ARM خلال العام المقبل، لكن مع ترجيح تأجيل الشركة خطة الإطلاق بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم على إثر جائحة كورونا والتي قد تؤثر أيضاً على موعد إطلاق آيفون 12.

وأشار التقرير إلى أنه عند إطلاق أبل لمعالجات ARM فيمكن القول أن تكلفة المعالجات ستقل بنسبة 40-60% وفقاُ لبعض الاحصائيات أي عائد مادي أفضل مع قوة أداء كبيرة في الأجهزة وذات أثر واضح في الحفاظ على عمر البطارية ومستوى أدائها.