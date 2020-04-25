شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختيار اسم لأول مهمة صينية لاستكشاف المريخ.. اعرف معناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق العلماء على مهمة الصين الاستكشافية لكوكب المريخ اسم Tianwen-1، التي من المقرر إطلاقها في صيف هذا العام، والتى تعود لقصيدة كتبت من جانب Qu Yuan وتعني "البحث عن الحقيقة السماوية"، حيث يثير الاسم تساؤلات حول النجوم والأجسام السماوية الأخرى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت القصيدة التي تأملت في النجوم والكواكب المكتوبة قبل 2000 عام مصدر إلهام لاسم أول مهمة استكشاف صينية إلى المريخ.

سيبحث المسبار عن الماء وعلامات الحياة على الكوكب الأحمر من خلال مركبة فضاء ستحمل 13 أداة علمية عبر تربة المريخ.

ووفقًا للإدارة الصينية الفضائية، فإن أول مسبار مريخي في البلاد سوف ينظر أيضًا في البيئة والغلاف الجوي والهيكل الجيولوجي للكوكب الأحمر.

وستكون مهمة مكونة من ثلاثة أجزاء، وهى مركبة فضاء ستسافر حول الكوكب، ومركبة هبوط سوف تسافر على هذا الكوكب ومستكشف حيث سيحتوى على ست عجلات وأربع ألواح شمسية.

Advertisements

وقال سون زيتشو، كبير المصممين للمسبار في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، إن وزنه سيكون أكثر من 440 رطلا سيعمل حوالي ثلاثة أشهر على هذا الكوكب.

وسيتضمن مركبًا متغلغلًا على الأرض يمكن أن يصل 330 قدمًا تحت السطح، وكاشف المجال المغناطيسي ومعدات التنبؤ بالطقس.

وقال يي بيجيان، عالم بارز في استكشاف الفضاء البعيد في الأكاديمية، إن المسبار سيهبط على سطح المريخ قبل يوليو 2021.

وستترك الأرض فوق الصاروخ الحامل Long March 5 Y4، ومن المتوقع أن تغادر الكوكب في يوليو 2020، حيث تزامن الإعلان عن الاسم مع يوم الفضاء السنوي في الصين والذكرى الخمسين لإطلاق أول قمر صناعي لها.

تقول وكالة الفضاء الصينية CNSA ، إن الاسم - Tainwen-1 - يمثل "السعي من أجل الحقيقة" للبلاد، والاستكشافات التي لا تنتهي في العلوم والتكنولوجيا.

وقالت الوكالة في بيان، إن القصيدة التي أعطت البعثة اسمها كُتبت خلال فترة من 475-221 قبل الميلان وإن جميع بعثات استكشاف الكواكب الصينية في المستقبل ستسمى "Tianwen" للدلالة على المساعي العلمية للبلاد في الفضاء.