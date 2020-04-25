شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيليجرام يصل إلى 400 مليون مستخدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خدمة التراسل والدردشة تيليجرام أنها تعمل على تطوير ميزة المكالمات المرئية الجماعية وستطلقها في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد ازدياد المنافسة على التواصل المرئي الجماعي وتوفير الكثير من الحلول من الشركات الكبرى والمتخصصة، كما أعلنت الشركة أنها وصلت إلى 400 مليون مشترك نشط شهرياً، ما يعني أنها ضاعفت عدد مستخدميها خلال عامين.

وبحسب المدونة الرسمية لتليجرام فتقول المنصة الخدمات المنافسة التي توفر ميزة المكالمات المرئية الجماعية، إما هي آمنة، أو سهلة الاستخدام، وذلك في إشارة إلى صعوبة استخدام الخدمات الآمنة، أو الثغرات الكبيرة في التطبيقات سهلة الاستخدام مثل زووم.

Advertisements

ولعل تأخير تيليجرام لإطلاق الميزة يعود لسبب أن الشركة تحاول تقديم خدمة آمنة وسهلة الاستخدام معاً، بالرغم من مواجهة تيليجرام عدة انتقادات سابقاً بشأن التشفير وإن كان مفعلاً افتراضياً، فيما يوجد هناك نمو كبير في عدد مستخدمي تيليجرام بمعدل 1.5 مليون مستخدم جديد يومياً، ويعتبر تطبيقها الأعلى تحميلاً في أكثر من 20 بلد حول العالم.

لكن في نفس الوقت يبقى تيليجرام بعيداً عن المنافسة أمام واتس اب الذي لديه 2 مليار مستخدم نشط، فيما كشفت الشركة عن مزايا جديدة اليوم من بينها إطلاق دليل وفهرس جديد لتصفح أكثر من 20 ألف ملصق متاح للتنزيل والاستخدام، وهناك مزايا جديدة لتطبيق تيليجرام على ماك، وأخيراً قائمة جديدة بتصميم أفضل لإرسال المرفقات في أندرويد.