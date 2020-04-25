شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تدخل سباق تطبيقات مؤتمرات الفيديو بطرح ماسنجر رومز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة فيسبوك أداة لمؤتمرات الفيديو ووسعت خصائص البث المباشر، فى مسعى للاستفادة من زيادة الطلب على المحادثات المرئية على الانترنت خلال تفشى جائحة كورونا.

وقالت الشركة فى بيان إن أداة مؤتمرات الفيديو "ماسنجر رومز" ستتيح لما يصل إلى 50 شخصا المشاركة فى اتصال واحد.

وسيتمكن مستخدمو فيسبوك من مشاركة روابط تتيح لغير المستخدمين الانضمام للأداة الجديدة عبر متصفح انترنت سواء على الأجهزة المكتبية أو الهواتف المحمولة دون شرط تحميل تطبيق أو فتح حساب كما فى خدمات أخرى، ولن تفرض الأداة الجديدة حدودا قصوى على مدد المكالمات.

Advertisements

وتنضم فيسبوك بطرح ماسنجر رومز إلى ساحة مزدحمة بالشركات التى تسارع للهيمنة على سوق الاجتماعات عبر الفيديو فى ظل بقاء الملايين فى أنحاء العالم فى المنازل واعتمادهم المفاجئ على هذه الأدوات فى العمل والتعليم والحياة الاجتماعية.

وقال ستان تشودنوفسكى رئيس ماسنجر فى تصريح لرويترز "تضاعفت المكالمات المرئية لدينا، وعندما ننظر إلى المكالمات الجماعية فهى قد زادت أكثر". وطرحت كل من مايكروسوفت وزوم فيديو كوميونيكيشنز وسيسكو سيستمز وجوجل تحديثات لأدواتها لمؤتمرات الفيديو فى الوقت الذى أعلنت فيه عن تسجيل نمو قياسى فى الاستخدام منذ بدء فرض إجراءات العزل العام.