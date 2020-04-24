فيسبوك تطلق Messenger Rooms لمكالمات مرئية جماعية تضم 50 مشاركًا

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الجمعة عن إطلاق خدمة جديدة لمؤتمرات الفيديو، كما وسعت ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، وذلك في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ومن خلال خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة – التي أُطلق عليها اسم (مسنجر رومز) Messenger Room أو (غرف مسنجر) – اتخذت عملاقة التواصل الاجتماعي أولى خطوة لدمج خدمات التراسل الفوري التابعة لها، إذ إن الخدمة الجديدة لا تقتصر على مستخدمي تطبيق مسنجر فقط، بل يمكن لمستخدمي خدمتي إنستاجرام، وواتساب الانضمام إلى المحادثات الجماعية المرئية.

وقالت فيسبوك في بيان: إن خدمة (مسنجر رومز) تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركًا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة (زووم) Zoom المنافسة.

وسيكون بإمكان مستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدميها من الانضمام إلى مكالمات (مسنجر رومز) عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب، والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل تطبيق، أو إنشاء حساب على غرار الخدمات الأخرى. ولن يكون هناك حد أقصى لزمن المكالمات.

وبإطلاق خدمة (مسنجر رومز)، تنضم فيسبوك إلى العديد من الشركات التي تحث الخطى للهيمنة على سوق خدمات مؤتمرات الفيديو بعد أن وجد ملايين الناس المجبرين على البقاء في منازلهم في جميع أنحاء العالم أنفسهم فجأة معتمدين كليًا على الخدمات الرقمية للعمل، والدراسة، والحياة الاجتماعية.

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وكشف رئيس (مسنجر) لدى فيسبوك (ستان شودنوفسكي) لوكالة رويترز الإخبارية: إنه كان من المقرر إطلاق عناصر من المنتج خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، ولكن فيسبوك سارعت إلى إطلاقها بعد أن لاحظت ارتفاع الطلب على المكالمات الجماعية أثناء عمليات الإغلاق. وقالت فيسبوك في بيان: إن أكثر من 700 مليون مستخدم أصبحوا يشاركون في المكالمات عبر خدمتي مسنجر وواتساب يوميًا.

يُشار إلى أن شركات مثل مايكروسوفت، وجوجل، وزووم، ممن لها خدمات لمؤتمرات الفيديو، سارعت إلى إطلاق تحديثات تجذب المستخدمين إليها. فأطلقت مايكروسوفت يوم الثلاثاء خدمة (اجتمع الآن) Meet Now لخدمة سكايب التي تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصًا في مكالمات سكايب الجماعية دون الحاجة لتنزيل أي تطبيق، في حين قالت جوجل – التي كانت خدمتها (ميت) Meet المخصصة لقطاع الأعمال من بين الأسرع نموًا خلال العام الحالي: إنها تعمل على تحسينات للمستهلكين العاديين أيضًا.

وإلى جانب إطلاق (مسنجر رومز)، أعلنت فيسبوك عن توسيع عروض البث المباشر الخاصة بها، مثل: خيار إضافة ضيف إلى مقطع فيديو مباشر على تطبيق فيسبوك الأساسي، والقدرة على حفظ مقاطع الفيديو المباشرة على إنستاجرام إلى تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الطويلة IGTV.

ويؤكد قرار فيسبوك ببناء خدمتها الجديدة على البنية التحتية لبرنامج (مسنجر) تفوق التطبيق، إذ بدأت الشركة في تحقيق رؤية الرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرج) لدمج خدمات التراسل معًا، مما يقدم لمحة أولية عن كيفية هيكلة هذا التكامل.

ويمكن الوصول إلى (مسنجر رومز) مباشرةً من صفحة (آخر الأخبار)، إضافةً إلى صفحات المجموعات والمناسبات. وقال شودنوفسكي: إن فيسبوك تخطط أيضًا لإضافة أزرار داخل خدمتي واتساب وإنستاجرام للانضمام إلى المحادثات، ومع ذلك سيُطالب هؤلاء المستخدمين بفتح مسنجر لإنشاء الغرف.

وأعلنت فيسبوك اليوم أيضًا عن رفع الحد الأقصى لعدد المشاركين في مكالمات واتساب المرئية الجماعية من 4 إلى 8 مشاركين. كما أعلنت عن إمكانية بدء البث المباشر عبر أجهزة (بورتال) Portal. وقالت فيسبوك: إنها تخطط لتوسعة ميزة التشفير (طرف إلى طرف) لتشمل (مسنجر رومز) “إن كان ذلك ممكنًا”.