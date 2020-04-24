شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Meet يوفر ميزة مشاركة الفيديو بجودة عالمية ودعم عرض 16 مشتركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل تحديثات جديد لمستخدمي G Suite، حيث تقدم من خلال هذا التحديث مميزات لمستخدمي تطبيق Meet لتحسين تجربة المستخدم، إذ يوفر تحديث تطبيق Google Meet الجديد دعم المستخدمين الآن في مشاركة الفيديو بأعلى جودة مع محتوى صوتي، وذلك من خلال تبويب في متصفح كروم.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فتضيف شركة جوجل القدرة على عرض حتى 16 شخص في نفس الوقت على الشاشة في تطبيق Google Meet، وذلك عبر تنسيق مربع الشكل يدعم المستخدمين في عرض المشاركين في الفصول الدراسية أو الاجتماعات في نفس الوقت

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كما يوفر هذا التحديث دعم أفضل للمستخدمين مع مشاركة الفيديو بمحتوى صوتي يأتي بكفاءة وجودة صوتية أعلى، لذا تختلف هذه الميزة عن نفس الميزة المقدمة في تطبيقات أخرى، والتي تقدم الصوتيات بشكل متقطع في مقاطع الفيديو، أو غير متزامن مع مقطع الفيديو.

كذلك فيمكن لعلامة التبويب في متصفح كروم أن تدعم المستخدم في مشاركة سريعة للفيديو عبر المتصفح، وهي من المميزات التي تدعم المستخدمين في الاجتماعات، والعروض التقديمية لمشاركة الفيديو بشكل سريع مع المشاركين، أو مشاركة ملفات GIF، فيما يقرر أن تظهر علامة التبويب لمستخدمي G Suite اليوم، بينما تبدأ جوجل في دفع ميزة ضم 16 مشترك بشكل تدريجي للمستخدمين حتى الأول من شهر مايو.