شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة الألعاب نينتندو تؤكد اختراق البيانات الخاصة بـ 160 ألف حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الألعاب اليابانية نينتندو أنها تعرضت لعملية اختراق أدت إلى حصول القراصنة على بيانات المستخدمين لحوالي 160 ألف حساب تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور، فيما تقول الشركة إن العملية حدثت منذ بداية الشهر الحالي وحاول الهاكرز الدخول إلى الحسابات، ما دفعها الآن لتعطيل الدخول إلى شبكتها NNID.

وبحسب المدونة الرسمية لنينتدو، فقد اشتكى بعض المستخدمين أنهم تعرضوا لسرقة مبالغ مالية استخدمت لشراء العملة الافتراضية VBuck الخاصة بلعبة فورت نايت، ومن البيانات التي من المحتمل أنها تسربت بموجب عملية القرصنة: الاسم المستعار، تاريخ الميلاد، البلد، وعنوان البريد الإلكتروني، كما قام الهاكرز ببعض عمليات الشراء الاحتيالي من الحسابات.

فيما قامت نينتندو بعملية إعادة تعيين شاملة لكلمة المرور للحسابات المتضررة، ونصحت نينتندو كافة المستخدمين بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وذلك لتجنب إعادة استخدام البيانات المسربة للدخول للحسابات، كما أرسلت الشركة رسالة بالبريد الإلكتروني للمستخدمين المتضررين تحذرهم من إعادة استخدام نفس كلمة المرور لتسجيل الدخول لحساباتهم أو لشبكة نينتندو، وذلك لحمايتهم من استخدام رصيدهم المالي أو بيانات بطاقة الائتمان أو حساب باي بال للشراء من متجر نينتندو.